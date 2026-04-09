Masacre escolar en San Cristóbal: investigan vínculos con subculturas digitales violentas, según Nación

La investigación por la masacre escolar ocurrida el 30 de marzo en San Cristóbal, Santa Fe, avanza con un enfoque que trasciende las hipótesis tradicionales. Autoridades nacionales y provinciales confirmaron que el ataque estaría vinculado a subculturas digitales violentas de alcance internacional, lo que posiciona el caso como un fenómeno complejo y en expansión.

Durante una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se brindaron detalles del hecho ocurrido en la escuela Mariano Moreno, donde un adolescente asesinó a un estudiante de 13 años y dejó a otros heridos.

Un caso “inédito” con conexiones globales

Monteoliva sostuvo que la investigación permitió descartar hipótesis iniciales como un brote psicótico o situaciones de bullying, y advirtió que el agresor formaba parte de comunidades virtuales centradas en la fascinación por la violencia extrema.

“Estamos ante estructuras que promueven la admiración e incluso la imitación de tiroteos masivos”, señaló la funcionaria, al tiempo que remarcó que en Argentina ya se detectaron al menos 15 casos similares en los últimos dos años.

En ese sentido, subrayó la necesidad de un abordaje integral: “Esto nos involucra a todos: familias, escuelas, educadores y comunicadores”.

La conexión con la “True Crime Community”

Por su parte, el gobernador Pullaro indicó que el atacante participaba de una red internacional asociada a la llamada “True Crime Community (TCC)”, una subcultura digital que analiza y, en algunos casos, glorifica delitos violentos.

El mandatario explicó que esta vinculación “ubica el problema en otra dimensión”, ya que se trata de un fenómeno transnacional que encuentra en internet su principal canal de socialización.

Además, destacó el rol de la comunidad educativa local, que logró sostener la contención tras el hecho y avanzar hacia la normalización de las actividades escolares.

Investigación federal y análisis digital

El Comisario Inspector Guillermo Díaz, jefe del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, brindó precisiones técnicas sobre la causa.

Detalló que la pesquisa incluyó análisis de redes sociales, peritajes sobre dispositivos electrónicos y allanamientos, lo que permitió identificar la participación de un segundo menor de edad como colaborador, quien fue detenido.

Díaz explicó que estas subculturas operan en distintas etapas: desde la fascinación por crímenes reales hasta la planificación de ataques, con antecedentes históricos como la masacre de Columbine en 1999.

También se detectaron indicios vinculados al movimiento “incel”, caracterizado por discursos de odio y violencia en entornos digitales.

Un fenómeno difícil de detectar

Las autoridades coincidieron en que se trata de estructuras descentralizadas y sin organización física, lo que dificulta su seguimiento y prevención.

Actualmente hay dos detenidos y la investigación continúa, con intervención de la Justicia y coordinación entre fuerzas federales y provinciales.

Caso en Villa Mercedes bajo análisis

En paralelo, fuentes oficiales confirmaron que también se encuentra bajo investigación un episodio detectado en Villa Mercedes, donde se activó un protocolo interministerial tras la identificación de un posible caso de violencia escolar vinculado a redes sociales.

El hecho, que fue abordado por áreas de Educación, Seguridad y Salud, se encuentra en etapa preventiva y de monitoreo, en línea con la creciente preocupación por este tipo de fenómenos digitales.

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