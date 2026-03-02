Mercados globales en rojo y expectativa en Argentina tras la escalada en Medio Oriente

Impacto inmediato en acciones y energía

Atención puesta en la apertura del mercado argentino tras el discurso de Javier Milei

Las bolsas internacionales iniciaron marzo con fuertes caídas, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior escalada regional. La reacción fue inmediata: desplomes en los principales índices de Europa y Asia, suba abrupta del petróleo y renovada búsqueda de activos refugio.

En paralelo, en la Argentina, crece la expectativa por la apertura de los mercados luego del mensaje del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa, donde delineó nuevas reformas económicas que serán enviadas al Congreso de la Nación.

Europa abre en rojo y golpea al sector aéreo

En el inicio de la jornada, las principales plazas europeas operaron con bajas generalizadas. París cayó 1,96%, Fráncfort 1,99%, Milán 2,13%, Madrid 2,58% y Londres 0,55%.

Las acciones más castigadas fueron las vinculadas al turismo y al transporte aéreo. La franco-holandesa Air France-KLM retrocedió 7,24% y la alemana Lufthansa cayó 5,77%, en un contexto de incertidumbre sobre rutas, costos operativos y precios del combustible.

En contraste, las compañías energéticas lideraron las subas impulsadas por el salto del crudo. Shell avanzó 5,32%, BP 4,70%, Repsol 4,29% y TotalEnergies 3,97%.

Asia acompaña la tendencia bajista

En el continente asiático predominaron los números negativos. La bolsa de Tokio cerró con una baja de 1,4% y Hong Kong retrocedió 2,1%. Solo Shanghái logró desmarcarse de la tendencia con una leve suba de 0,5%.

Las aerolíneas japonesas ANA y Japan Airlines (JAL) registraron caídas superiores al 5%, reflejando la sensibilidad del sector frente a escenarios geopolíticos inestables.

Petróleo, gas y oro: reacción inmediata a la crisis

El factor determinante del movimiento global fue la disparada de los precios energéticos. El bloqueo de la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del suministro mundial de crudo, impulsó al petróleo hasta un 13%.

El barril de Brent, referencia en Europa, se ubicó en torno a los US$80, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó cerca de 12% en el mercado estadounidense.

El gas europeo también reaccionó con fuerza: el contrato de futuros TTF holandés, referencia en el continente, trepó más de 20%, ante el riesgo de interrupciones en las exportaciones de gas natural licuado desde el Golfo.

En cuanto a los metales, el oro —tradicional activo de resguardo— subió 1,9% y la plata avanzó 1,35%, reflejando el movimiento hacia activos considerados más seguros en contextos de alta volatilidad.

Expectativa en Argentina tras la Asamblea Legislativa

En este escenario internacional adverso, el mercado argentino observa con atención la reapertura de operaciones tras el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.

Durante su exposición ante el Congreso, el mandatario anticipó nuevas reformas estructurales orientadas a profundizar el programa económico. Analistas locales evalúan cómo impactará la combinación de tensión global y anuncios domésticos sobre bonos, acciones y el tipo de cambio.

El comportamiento de los activos argentinos en la primera rueda de marzo será clave para medir la resiliencia del mercado local frente a un contexto internacional marcado por la volatilidad energética y geopolítica.