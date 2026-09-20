Mercedes Corre Nocturna reunió a más de 700 participantes en Villa Mercedes

La primera edición combinó deporte, disfraces y recorridos de 5 y 10 kilómetros por las calles de la ciudad y el Parque Costanera Río V.

PorRedacción Villa Mercedes Info

Más de 700 corredores participaron de la primera edición de Mercedes Corre Nocturna, una propuesta que transformó el centro de Villa Mercedes en un escenario deportivo lleno de color, música y originales caracterizaciones.

Desde las 18, el frente del edificio de la Municipalidad de Villa Mercedes comenzó a recibir a competidores, grupos de entrenamiento, familias y amigos que se acercaron para acompañar la actividad.

La largada se realizó a las 19 y contó con dos modalidades: recorridos de 5 y 10 kilómetros. El circuito atravesó diferentes calles de la ciudad e incluyó sectores del Parque Costanera Río V. La convocatoria y el horario fueron difundidos por la organización municipal.

Además del desafío deportivo, la competencia tuvo una propuesta temática que invitó a los participantes a correr con disfraces y accesorios. Pelucas, brillos, colores y vestimentas originales aportaron un clima festivo a la jornada.

La iniciativa reunió tanto a corredores experimentados como a vecinos que se sumaron con un objetivo recreativo. La presencia del público a lo largo del circuito también acompañó el desarrollo de esta primera experiencia nocturna.

Con una convocatoria superior a las 700 personas, la primera edición de Mercedes Corre Nocturna se incorporó al calendario de actividades deportivas y recreativas de Villa Mercedes, combinando actividad física, participación comunitaria y uso de los espacios públicos.

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