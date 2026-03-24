Messi llegó al país y se suma a la Selección argentina para los amistosos en La Bombonera

El futbolista Lionel Messi arribó este martes a la Argentina procedente de Estados Unidos y se sumará por la tarde al plantel de la Selección argentina, que entrenará en el predio de Ezeiza que lleva su nombre.

El capitán argentino llegó a las 6:45 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se trasladó directamente al complejo donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni realizará una práctica desde las 17:00, a puertas cerradas.

La preparación apunta al amistoso frente a Mauritania, que se disputará el próximo viernes a las 20:15 en La Bombonera, según informaron fuentes vinculadas a la organización.

Messi vuelve al país tras alcanzar un nuevo hito en su carrera: los 900 goles oficiales, consolidándose como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol. Además, viene de convertir en el triunfo de Inter Miami por 3 a 2 ante New York City, en el marco de la Major League Soccer.

El rosarino también estaría presente en el encuentro ante Zambia, previsto para el martes 31 de marzo en el mismo estadio, en lo que será el último compromiso de la Selección argentina en suelo nacional antes del Mundial 2026.

El capitán se suma a la lista de futbolistas que arribaron el lunes, entre ellos Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Franco Mastantuono, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Tagliafico y Joaquín Panichelli.

Ambos amistosos se disputarán en La Bombonera, escenario elegido para estos compromisos internacionales que servirán como parte de la preparación rumbo a la próxima cita mundialista.