Messi: se agotaron en menos de dos horas las entradas para su despedida de la Selección argentina en el Monumental

Las entradas para el partido entre Argentina y Benín, que tendrá como protagonista a Lionel Messi en su despedida de la Selección argentina ante el público del país, se agotaron este jueves en menos de dos horas. La venta comenzó a las 18 y antes de las 20 ya no quedaban localidades disponibles.

El encuentro se disputará el martes 6 de octubre en el estadio Monumental, en el marco de una serie de amistosos de la Selección argentina posteriores al Mundial 2026. La AFA confirmó oficialmente el calendario, que incluye además los cruces ante Bolivia y Burkina Faso.

La expectativa por la despedida de Messi quedó reflejada en la velocidad con la que se agotaron los tickets. El expendio había sido previsto inicialmente para el martes, pero finalmente fue postergado.

Cuánto costaban las entradas para Argentina-Benín

Los precios establecidos por la Asociación del Fútbol Argentino para los partidos ante Burkina Faso y Benín fueron los siguientes:

Popular: $90.000.

$90.000. Menor a Popular (3 a 10 años): $29.000.

$29.000. Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

$180.000. Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

$320.000. Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

$320.000. Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

$450.000. Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

Según la información oficial, los menores de entre 3 y 10 años tenían un valor diferencial para la popular. Desde los 3 años, quienes eligieran platea debían abonar la localidad completa.

El homenaje a Messi en el Monumental

La despedida del capitán tendrá además un homenaje especial, con la participación de futbolistas que fueron parte de la generación campeona del mundo en Qatar 2022.

Entre los nombres anunciados para participar del último amistoso del 6 de octubre aparecen Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, mientras que también se prevé la presencia de otros referentes de aquella conquista. La AFA había informado que Messi, De Paul y Lo Celso se sumarían específicamente para el último encuentro.

El entrenador Lionel Scaloni explicó que consideraba que este era el momento indicado para realizar el homenaje al capitán y que intentó convencerlo de participar en esta etapa.

“Si hay que hacer un homenaje a Messi, hay que hacerlo en este momento”, sostuvo Scaloni, según declaraciones difundidas en la previa de estos amistosos.

La camiseta especial que utilizará Messi

En la previa de su despedida, Lionel Messi también mostró la camiseta especial que utilizará en su último partido con la Selección argentina.

El diseño mantiene los tradicionales colores celeste y blanco, aunque incorpora detalles dorados en el nombre y el número del capitán.

La agenda de la Selección argentina

Antes del encuentro ante Benín, la Selección argentina tendrá otros dos compromisos.

El primer partido será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Luego, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, nuevamente en el Monumental.

El cierre de esta serie será el martes 6 de octubre frente a Benín, en el mismo estadio, en una jornada que tendrá como eje la despedida de Lionel Messi ante el público argentino.