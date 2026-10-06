Messi se despide de la Selección argentina con 207 partidos, 125 goles y seis títulos

Messi cierra su trayectoria con la Selección argentina después de disputar 207 partidos y convertir 125 goles con el combinado mayor. Esas cifras lo ubican como el futbolista con más presencias y el máximo goleador de la historia albiceleste.

El rosarino debutó con el equipo absoluto el 17 de agosto de 2005, frente a Hungría, en un amistoso disputado en Budapest. Su estreno terminó pocos segundos después de ingresar, cuando fue expulsado.

Su último encuentro fue la final del Mundial 2026 ante España, disputada el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey. En total, registró un promedio de 0,60 goles por partido y finalizó como el futbolista sudamericano con más presencias y goles en selecciones masculinas.

Los goles y los títulos de Messi

El desglose de sus 125 goles con la Selección mayor incluye 54 en amistosos, 36 en Eliminatorias Sudamericanas, 21 en Copas del Mundo y 14 en Copa América. Sus 36 tantos en la clasificación de la CONMEBOL lo mantienen como el máximo goleador histórico de ese torneo.

Con el equipo absoluto conquistó cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Si se contabilizan todas las categorías nacionales, alcanzó seis consagraciones. Antes de los títulos con la Mayor, ganó el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005, donde además fue goleador y mejor jugador, y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Los récords en Mundiales, Copa América y Eliminatorias

Messi disputó seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. Llegó a tres finales, fue subcampeón en 2014 y 2026, y campeón en 2022.

En los Mundiales acumuló 34 partidos y 21 goles, además de 23 victorias. Es el futbolista con más encuentros disputados y más triunfos en la historia de la competencia. Sus 21 tantos lo dejaron detrás de Kylian Mbappé, quien terminó el Mundial 2026 con 22.

También es el único jugador que ganó dos veces el Balón de Oro al mejor futbolista de un Mundial, distinción que recibió en Brasil 2014 y Qatar 2022. En la edición de 2022, además, se convirtió en el único jugador que marcó en una misma Copa del Mundo en fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final.

En la Copa América disputó 39 partidos en siete ediciones entre 2007 y 2024, la mayor cantidad en la historia del torneo. Marcó 14 goles y jugó las finales de 2007, 2015, 2016, 2021 y 2024, con títulos en las últimas dos.

En las Eliminatorias Sudamericanas jugó 72 partidos y convirtió 36 goles. Comparte con el ecuatoriano Iván Hurtado el récord de presencias en la clasificación de la CONMEBOL y ocupa en soledad el primer puesto entre sus goleadores históricos.

Durante el Mundial 2026 estableció además el récord como el argentino de mayor edad en convertir en una Copa del Mundo, con 39 años. En esa competencia marcó ocho goles y dio cuatro asistencias en el camino de la Selección hasta la final ante España.

Con información de: noticiasargentinas.com