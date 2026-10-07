Messi se despidió de la Selección argentina con un triunfo ante Benín y un discurso emotivo

Messi cerró su ciclo con la Selección argentina este martes 6 de octubre de 2026, con una victoria 3-0 ante Benín en el estadio Monumental. El capitán marcó uno de los goles, de penal, ante más de 80 mil hinchas y luego ofreció un discurso atravesado por la emoción.

Nicolás Otamendi y Nico Paz marcaron los otros tantos del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Otamendi, que también se despidió del conjunto nacional, abrió el marcador a los tres minutos del segundo tiempo, tras un córner ejecutado por Messi.

A los 15 minutos, Nico Paz amplió la diferencia después de una combinación con el capitán. Luego, Messi convirtió de penal a los 25 minutos, tras una infracción contra Agustín Giay.

Un discurso marcado por los recuerdos

Después del partido, Messi tomó el micrófono en el centro del campo de juego y agradeció a los hinchas por el acompañamiento durante su trayectoria con la camiseta albiceleste.

“Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta por más de 20 años. Hasta en los peores momentos, tuvimos que luchar, pelear, dar el máximo, querer estar siempre. Les juro que me gustaría venir toda la vida. Jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar”, expresó.

En el inicio de sus palabras, el futbolista recordó a su padre, Jorge Messi, quien falleció el 6 de agosto de 2026. “Decir algo hoy… hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente en lo primero que pienso es en mi viejo”, dijo.

El momento también generó una fuerte reacción entre sus familiares y compañeros. Sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, su esposa Antonela Roccuzzo y jugadores como Enzo Fernández se mostraron emocionados durante la despedida.

La respuesta sobre la final del Mundial

Durante el discurso, Messi también se refirió a las teorías conspirativas sobre la derrota ante España en la final del último Mundial. “La realidad es que en la final no pasó nada raro como dicen. A nivel emocional, fue un desgaste muy grande el partido contra Inglaterra. Llegamos con lo justo a la final. La peleamos como siempre, como lo representa y merece esta camiseta”, afirmó.

El capitán sostuvo además que, a partir de ahora, acompañará al equipo como un hincha más y pidió el respaldo para la nueva generación. “Van a venir momentos duros y ahí tenemos que estar acompañando más que nunca”, señaló.

La jornada en el Monumental incluyó shows musicales, un espectáculo de drones y distintos homenajes. En el minuto 10 del partido, el juego se detuvo para que los hinchas y los futbolistas de Benín ovacionaran al argentino.

Según la información difundida durante la cobertura, Messi cerró su recorrido con la Selección con 208 partidos, 126 goles y 70 asistencias. La despedida puso fin a una etapa de más de dos décadas con el equipo nacional.