Micaela “La Princesita” Luján se consagró campeona sudamericana en Villa Mercedes

La pugilista villamercedina Micaela “La Princesita” Luján logró un triunfo histórico al consagrarse campeona sudamericana supermosca, en una noche cargada de emoción y acompañada por su público en el Palacio de los Deportes “José María Gatica” de Villa Mercedes.

La boxeadora se impuso por puntos ante la uruguaya Diana “La Terrible” Delbono Mora, en el combate principal de una velada que reunió peleas amateurs y profesionales, con un estadio colmado que vibró de principio a fin.

El evento comenzó pasadas las 21 con combates amateurs y tuvo como antesala profesional el cruce entre el puntano Sergio Medina y el correntino Alejandro Taibo, que fue celebrado por el público. La victoria quedó en manos de Medina tras una pelea intensa.

Una pelea vibrante y definida por tarjetas

Cerca de las 23:30, Luján subió al ring envuelta en la bandera argentina, en un ingreso cargado de simbolismo y emoción. Tras la entonación de los himnos, el combate inició con un primer round de estudio, aunque la local sufrió un corte producto de los golpes cruzados de su rival.

El enfrentamiento se desarrolló con intensidad en todos los asaltos, con intercambio constante de golpes y desgaste físico hacia el final. Ninguna de las boxeadoras logró derribar a la otra, pero la mayor efectividad de la villamercedina fue clave para que los jueces le otorgaran la victoria por puntos.

El último round fue el más vibrante, con ambas peleadoras dejando todo en el cuadrilátero, en una definición que mantuvo en vilo al público hasta la decisión final.

Emoción, memoria y un título con dedicatoria

Tras la consagración, “La Princesita” tomó el micrófono y agradeció el acompañamiento del público:

“Gracias por venir a hacerme el aguante. Estoy muy agradecida a todos los que hicieron posible que vuelva a pelear acá”, expresó.

Visiblemente emocionada, dedicó el triunfo a su madre:

“Me hubiera gustado tanto que mi mamá estuviera acá. Hoy se cumple un año y once meses sin ella, y sé que estuvo más que nunca conmigo. Este cinturón es por ella, por mi familia, mi equipo y toda la gente que me ayudó a levantarme”.

Con lágrimas en los ojos, destacó el significado de lograr el título en su ciudad:

“Volver a casa con un cinturón más para Villa Mercedes es algo muy especial”.

Reconocimiento institucional y crecimiento del boxeo

Entre las autoridades presentes estuvieron el intendente Maximiliano Frontera, Sandra Correa —esposa del gobernador Claudio Poggi—, la secretaria de Deportes Adelaida Muñiz y la directora provincial de Boxeo Eva Gatica.

Muñiz destacó la trayectoria de la campeona:

“Tiene garra, persevera y la venimos acompañando desde sus inicios en el amateurismo en 2013. Queremos que más chicos sigan este camino, dentro de un gimnasio y no en la calle”.

Por su parte, Frontera resaltó el esfuerzo diario de la boxeadora y su rol como ejemplo:

“Todos los mercedinos la vemos entrenar desde temprano. Es un ejemplo de vida y refleja el crecimiento del boxeo en la provincia”.

Resultados de los combates amateurs

La velada también incluyó una nutrida cartelera amateur:

Gabriel Fernández venció a Bruno Quiroga

venció a Thomas Galante superó a Yamil Barroso

superó a Alan Listello ganó por nocaut técnico a Alan Lucero

ganó por nocaut técnico a Santiago Giordano derrotó a Jorge Ochoa

derrotó a Emiliano Perazzoli se impuso por nocaut ante Nahuel Benítez

se impuso por nocaut ante Jair Assat venció por puntos a Andrés Fernández

Con este triunfo, Micaela Luján no solo suma un nuevo cinturón, sino que también se posiciona en el plano internacional, consolidando su carrera y proyectándose a nuevos desafíos en el boxeo profesional.