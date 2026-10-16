Milei conversó con Marco Rubio y reafirmó la solidez del vínculo entre Argentina y Estados Unidos

El presidente y el secretario de Estado norteamericano analizaron oportunidades para ampliar el comercio, las inversiones y la cooperación bilateral.

El presidente Javier Milei conversó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y ambos reafirmaron la solidez del vínculo entre Argentina y ese país. El diálogo se produjo luego de la visita del mandatario argentino a Washington y antes de la llegada de dos funcionarios estadounidenses a Buenos Aires.

Según informó la cartera de Estado norteamericana, durante la conversación se analizaron oportunidades para profundizar el comercio bilateral, ampliar la inversión transparente y promover la prosperidad y la seguridad compartidas en el hemisferio.

“Ambos líderes reafirmaron la solidez de la asociación entre Estados Unidos y Argentina”, señaló el comunicado difundido por el organismo estadounidense.

Qué informó el Gobierno argentino

La Oficina del Presidente comunicó que Milei y Rubio dialogaron sobre la posibilidad de seguir profundizando la alianza estratégica entre ambos países.

El Gobierno argentino indicó que ambos destacaron valores comunes, entre ellos la defensa de la libertad, el respeto por las instituciones democráticas y la convicción de que el libre comercio y la iniciativa privada son motores del desarrollo y el bienestar.

También señalaron la importancia de consolidar un entorno regional de estabilidad que fortalezca la confianza de los inversores y facilite la integración de la Argentina a las cadenas de valor globales, en línea con el proceso de apertura y modernización económica impulsado por la administración nacional.

Al cierre de su comunicado, la Oficina del Presidente sostuvo que Milei y Rubio ratificaron su compromiso de continuar trabajando de manera estrecha para alcanzar resultados concretos en beneficio de argentinos y estadounidenses.

La visita de funcionarios de Estados Unidos

La conversación se produjo en la previa de la llegada a la Argentina de dos altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump: el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

El asesor presidencial Santiago Caputo republicó el comunicado sobre la conversación en su cuenta de X y lo acompañó con las banderas de ambos países y la consigna “TMAP”, utilizada para expresar que “todo marcha acorde al plan”.