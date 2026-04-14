Milei habló tras el dato de inflación de marzo: “Hay que tener paciencia, va a bajar”

Tras conocerse la inflación de marzo del 3,4%, el presidente Javier Milei se refirió públicamente al dato y pidió cautela. “Hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas”, afirmó durante su exposición en un encuentro empresarial.

El mandatario admitió que el índice no fue el esperado y señaló que la suba “viene registrándose desde mediados del año pasado”, aunque remarcó que confía en una desaceleración en los próximos meses.

Explicaciones económicas y factores que influyeron

Durante su intervención en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), Milei detalló los factores que, según su análisis, explican el incremento inflacionario.

Entre ellos mencionó:

La caída previa en la demanda de dinero

Factores estacionales, especialmente el impacto de la educación en marzo

El aumento en transporte , vinculado al contexto internacional

, vinculado al contexto internacional La suba de la carne, con fuerte incidencia en el índice general

El Presidente sostuvo que estos elementos generaron un “salto” en la inflación mensual, aunque los definió como en parte transitorios.

Expectativas de recuperación económica

En su discurso, Milei también vinculó la evolución de la inflación con el proceso de recuperación económica. En ese sentido, destacó que el crédito está creciendo y que comienza a recomponerse el capital de trabajo.

“Cuando eso pase, la Argentina vuelve a crecer”, aseguró, y proyectó que la inflación “se va a derrumbar” en el futuro, acompañando una reactivación de la actividad.

Además, consideró como un dato positivo el repunte en la demanda de dinero, al entender que este fenómeno contribuirá a estabilizar los precios en el mediano plazo.

Un mensaje político y económico

El mandatario también aprovechó para diferenciarse de gestiones anteriores. “Cuando los políticos reciben un mal dato, fingen demencia o hablan de otra cosa”, sostuvo, al tiempo que remarcó su decisión de abordar directamente el tema inflacionario.

Aunque reconoció que el dato “no le gusta”, insistió en que el rumbo económico permitirá corregir la tendencia y alcanzar niveles más bajos de inflación.