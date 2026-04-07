Milei refuerza su respaldo a Adorni en medio de más revelaciones sobre las denuncias

La administración de Javier Milei atraviesa días de tensión política y judicial, en un escenario marcado por denuncias contra funcionarios y debates clave en el Congreso. En ese contexto, el mandatario decidió profundizar su respaldo al vocero presidencial, Manuel Adorni, quien enfrenta cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito.

Estrategia política: respaldo interno y control de la agenda

Durante la última reunión de gabinete en la Casa Rosada, Milei adoptó un rol central en la imagen institucional, aunque delegó parte del encuentro en el jefe de Gabinete. Según trascendió, la decisión responde a una estrategia orientada a reposicionar a Adorni dentro del esquema de poder.

En esa línea, el Presidente dispuso que la información relevante sobre la gestión pase previamente por el vocero, consolidando su rol como figura clave del oficialismo. Se trata de un gesto político que busca sostener su legitimidad en medio de la polémica.

Denuncias, defensa legal y bajo perfil mediático

Adorni optó por reducir su exposición pública mientras avanza la investigación judicial. El funcionario contrató al abogado penalista Matías Ledesma para su defensa y prepara documentación para justificar la adquisición de propiedades y viajes al exterior.

Desde su entorno aseguran que, una vez aclarada la situación, impulsará acciones judiciales por daños y perjuicios contra quienes difundieron información que considera perjudicial, especialmente por la exposición mediática de su familia.

La causa principal está en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien ya ordenó medidas de prueba, entre ellas la citación de testigos vinculados a operaciones inmobiliarias del funcionario.

El Congreso como eje para recuperar protagonismo

En paralelo, el Gobierno intenta retomar la iniciativa política a través del Congreso. En la Cámara de Diputados, el presidente del cuerpo, Martín Menem, junto al jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, negocian apoyos para avanzar con la reforma de la ley de Glaciares.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, será debatido tras su paso por comisiones, donde también se escucharán las posturas de las provincias. Desde el oficialismo se muestran confiados en alcanzar los votos necesarios.

Reuniones políticas y respaldo territorial

En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo encuentros con gobernadores como Claudio Poggi y Juan Pablo Valdés, con el objetivo de fortalecer consensos en torno a las reformas impulsadas por el oficialismo.

Créditos hipotecarios y nuevas polémicas

El Ejecutivo también enfrentó cuestionamientos por créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios. Sin embargo, desde el Gobierno minimizaron el tema y aseguraron que “todo se hizo en regla”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió públicamente el acceso a estos préstamos al sostener que no existe ilegalidad ni irregularidad, y los calificó como una herramienta clave para la reactivación económica.

Por su parte, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desvinculó la salida de un funcionario de su cartera de este episodio, atribuyendo la decisión a cuestiones internas de gestión.

Un escenario político en tensión

Mientras se multiplican las controversias, el Gobierno nacional busca sostener su narrativa de orden y gestión, combinando respaldo interno a sus funcionarios con la intención de avanzar en reformas estructurales. La evolución de las investigaciones judiciales y el resultado de las negociaciones legislativas serán claves para el rumbo político en las próximas semanas.