Milei volvió a cuestionar a los periodistas por la gente que no llega a fin de mes

El Presidente defendió sus críticas a la frase sobre los argentinos que se quedan sin dinero antes del día 20 y planteó un debate sobre el uso de tarjetas y créditos.

Milei volvió a cuestionar al periodismo por la discusión sobre la gente que no llega a fin de mes y sostuvo que algunos periodistas repitieron “como loros” una frase que consideró “sin sentido”. El Presidente publicó sus argumentos en su cuenta de X.

“A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de ‘la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20’ entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido”, escribió.

En el mismo mensaje, el mandatario cuestionó las respuestas basadas en argumentos de autoridad o en críticas personales y propuso que se explique cómo vive durante diez días una persona que, según esa interpretación, se queda sin dinero y no puede acceder a alimentos ni bebidas.

La discusión sobre las tarjetas de crédito

Milei también rechazó el argumento de que las personas pueden sostener sus gastos mediante el uso de tarjetas de crédito. Según planteó, esa alternativa obliga a analizar qué ocurre durante el mes siguiente y a repetir el ejercicio para comprender la “lógica intertemporal del crédito”.

Además, afirmó que el argumento vinculado con la mora había sido refutado varias veces. En ese sentido, sostuvo que es necesario comprender cómo cambiaron el crédito, los préstamos de altas tasas y bajo monto, y la dinámica posterior a un shock político con freno en el financiamiento.

“Entiendo que en general son muy pobres intelectualmente pero no es tan difícil”, concluyó el Presidente en su publicación.

El antecedente de la Argentina Oil & Gas Expo

La nueva publicación se produjo después de un discurso que Milei pronunció el martes durante la Argentina Oil & Gas Expo 2026, en Neuquén. Allí calificó como “una pelotudez del tamaño de una casa” las afirmaciones según las cuales dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes.

En esa exposición, el jefe de Estado atribuyó esa afirmación al kirchnerismo y sostuvo que había sido impulsada nuevamente durante el fin de semana por sectores de los medios de comunicación.