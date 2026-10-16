Murió a los 58 años Fernando Confessore, histórico meteorólogo de TN

El periodista e investigador científico formó parte de Todo Noticias durante tres décadas y también trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional.

Confessore, meteorólogo, periodista e investigador científico, murió este viernes a los 58 años. La noticia fue confirmada por su familia. El profesional integraba desde hacía tres décadas la pantalla de TN y eltrece.

Fernando Confessore había formado parte del Servicio Meteorológico Nacional entre 1992 y 1994. Durante su trayectoria también realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.

En 1995 se incorporó a Artear. Además de brindar información sobre el pronóstico del tiempo y las alertas meteorológicas, participaba del equipo de TN Campo.

El recuerdo de sus compañeros

Mario Massaccesi fue quien comunicó la noticia a los televidentes de TN. Durante la emisión de Tempraneros, describió a Confessore como un excelente compañero, buen padre y esposo.

“Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995”, expresó el conductor.

Massaccesi también destacó el perfil bajo del meteorólogo y su vínculo con su esposa y sus hijas. “Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor de toda una vida con su mujer”, sostuvo.

Además, contó que Confessore era hincha de Boca Juniors y lo definió como “un compañero excepcional, que siempre se dedicó a lo suyo y no tenía problemas con nadie”.

“Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock. Pasó esta madrugada. No tenemos muchos detalles. Nos vamos a reacomodar como podamos. Vamos a honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible”, cerró Massaccesi.