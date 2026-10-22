Murió Hugo “Pipo” Rossi, ex secretario de Política Habitacional de San Luis

El dirigente político había sido sometido a una cirugía oncológica el 9 de junio. El gobernador Claudio Poggi destacó su trayectoria y compromiso con la provincia.

Rossi, ex secretario de Política Habitacional de San Luis, murió luego de haber sido sometido a una cirugía oncológica el pasado 9 de junio. El gobernador Claudio Poggi expresó sus condolencias y recordó su trayectoria política e institucional.

“Mis condolencias y pésame para los familiares y amigos de HUGO ‘PIPO’ ROSSI. En el día de hoy se nos fue, luego de luchar como un titán contra una brava enfermedad”, escribió Poggi.

El gobernador señaló que conoció a Rossi “más en profundidad” cuando se desempeñaba como presidente de la Unión Cívica Radical. En ese período, ambos conformaron una alianza con el partido Avanzar.

“Desde ese mismo momento comenzamos a trabajar juntos. Un Dirigente Político de primer nivel y por sobre todas las cosas, UNA GRAN PERSONA”, sostuvo Poggi.

Rossi comenzó a colaborar con el Gobierno provincial el 10 de diciembre de 2023, dentro de una de las principales políticas públicas de la gestión: la Política Habitacional.

Su actividad en los últimos años también estuvo vinculada con la regularización dominial, un área relacionada con el acceso a la vivienda y la seguridad jurídica de la propiedad.

Una trayectoria ligada a Villa Mercedes

Hugo “Pipo” Rossi había nacido en General Pico, La Pampa, pero construyó en Villa Mercedes buena parte de su historia personal y pública.

Fue concejal de Villa Mercedes, diputado provincial, dirigente de la Unión Cívica Radical y ocupó funciones en el Poder Ejecutivo de San Luis.

Su recorrido estuvo marcado por la militancia política, la representación ciudadana y la participación en distintos espacios institucionales durante diferentes etapas de la vida democrática provincial.

El reconocimiento a su trayectoria también alcanza los vínculos construidos con Villa Mercedes y con la provincia de San Luis, más allá de las diferencias partidarias.

“Desde el 10 de Diciembre del 2023 me ayudaba en el Gobierno Provincial con mucho compromiso y responsabilidad en una de las principales políticas públicas que llevamos adelante: la Política Habitacional”, afirmó Poggi.

Al despedirlo, el gobernador concluyó: “Descansa en paz querido PIPO. QDEP”.