Naufragio en el río Paraná: rescataron a un hombre y buscan a tres tripulantes en Santa Fe

Un hombre de 61 años fue hallado con vida tras el hundimiento de una lancha frente a Fray Luis Beltrán. Prefectura Naval Argentina intensificó el operativo para localizar a los otros ocupantes.

Un hombre de 61 años fue rescatado con vida este sábado de las aguas del río Paraná, luego de que la lancha deportiva en la que navegaba junto a otras tres personas se hundiera frente a la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán. Los otros tripulantes continúan desaparecidos.

El sobreviviente fue identificado como Rogelio Cabrera. Según los primeros informes de la Prefectura Naval Argentina (PNA), la embarcación se fue a pique por la popa durante la noche, posiblemente afectada por el fuerte oleaje. Las causas del naufragio son materia de investigación.

Cómo fue el rescate en el río Paraná

El operativo comenzó a partir de un alerta ingresado al sistema de emergencias 911. Una unidad de superficie de la PNA se dirigió hacia la zona y, a la altura del kilómetro 432 del río Paraná, localizó y extrajo del agua a Cabrera, quien fue asistido por equipos médicos.

De acuerdo con la información aportada por el sobreviviente, viajaba junto con Ezequiel Stegelman, Héctor Flores y Gustavo Muñoz, tres adultos oriundos de San Lorenzo. Tras el rescate, Prefectura amplió la búsqueda con varias unidades guardacostas y buzos tácticos de la Estación de Salvamento Rosario.

También se emitió un Aviso a los Navegantes para alertar a las embarcaciones que circulan por la hidrovía. En el operativo participan además los Bomberos Voluntarios de Rosario, con una Unidad de Comando Operativo de Emergencias, un piloto de drones y brigadistas especializados en rescate acuático.

La salida a la isla y el aviso de los familiares

Según el testimonio de Natalia, cuñada de uno de los desaparecidos, los cuatro hombres eran compañeros de trabajo en una planta de la firma Vicentín ubicada en Ricardone. Habían cruzado a una isla frente al Club Náutico Fray Luis Beltrán para pescar y pasar el día, con la intención de regresar durante la noche.

La alerta familiar se produjo cuando una de las esposas advirtió que su marido no había regresado. La noche anterior, el tripulante le había comunicado por WhatsApp que ya habían emprendido el retorno y le pidió que cenara sin esperarlos.

La familiar contó que Cabrera, mientras permanecía internado, relató que logró sujetarse de un recipiente, mientras los demás eran arrastrados por la corriente y pedían auxilio. También señaló que el sobreviviente tenía dificultades para hablar debido al estado de shock y la hipotermia.

Medios locales consignaron que Cabrera logró nadar hasta ser rescatado por Prefectura a la altura de Capitán Bermúdez. Sobre el desencadenante del siniestro, la allegada indicó que las primeras versiones sostienen que la lancha “se puso de punta”, lo que habría provocado el hundimiento repentino.

Intervención judicial

La investigación quedó bajo la intervención de la Fiscalía Federal Descentralizada de San Lorenzo, a cargo del fiscal Agustín Mori. La dependencia comanda las diligencias judiciales vinculadas con el naufragio mientras continúa el rastrillaje en la superficie y en las profundidades del río.

Con información de: noticiasargentinas.com

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