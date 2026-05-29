Nicolás Otamendi firmó su contrato y será jugador de River después del Mundial 2026

Nicolás Otamendi será oficialmente jugador de River Plate tras el Mundial 2026. El experimentado defensor central firmó su contrato con la institución de Núñez y se incorporará al equipo una vez concluida su participación con la Selección Argentina en la máxima cita del fútbol internacional.

La llegada del zaguero de 38 años representa uno de los movimientos más importantes del mercado de pases para el conjunto millonario. Según trascendió, el vínculo tendrá una duración de 18 meses y lo unirá al club hasta diciembre de 2027.

El defensor llega con el pase en su poder luego de finalizar su etapa en el SL Benfica, donde fue capitán y referente durante varias temporadas. Su regreso al fútbol argentino se concretará después del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La incorporación de Otamendi refuerza una defensa que ya cuenta con futbolistas de extensa trayectoria internacional y campeones del mundo como Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña.

Además del impacto deportivo, el arribo del defensor tiene una carga simbólica importante para los hinchas riverplatenses. En reiteradas oportunidades, Otamendi manifestó públicamente su simpatía por River y su deseo de vestir la camiseta del club antes del final de su carrera profesional.

Con una trayectoria destacada que incluye pasos por Vélez Sarsfield, Porto, Valencia, Manchester City y Benfica, además de haber sido una pieza clave en la obtención del Mundial de Qatar 2022 y las Copas América con Argentina, el defensor afrontará uno de los últimos grandes desafíos de su carrera en el fútbol argentino.