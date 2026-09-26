Norris pidió suspender a Colapinto tras el choque en Azerbaiyán y Verstappen consideró excesiva la medida

El choque que dejó fuera de carrera a Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris en el Gran Premio de Azerbaiyán abrió una discusión sobre la sanción al argentino. Norris pidió que se lo suspenda por una carrera; Max Verstappen consideró que esa medida sería excesiva.

El incidente ocurrió este sábado durante el relanzamiento posterior a un período con auto de seguridad. En la primera curva del circuito callejero de Bakú, Colapinto bloqueó las ruedas al frenar, se pasó de largo e impactó contra el Alpine de Gasly. El contacto también involucró al McLaren de Norris. Los tres pilotos abandonaron.

La crítica de Norris tras quedar fuera de carrera

Norris cuestionó la maniobra y pidió que la FIA aplique sanciones más severas ante accidentes de este tipo. Aunque aclaró que todavía no había visto la repetición, afirmó que provocar un choque en un relanzamiento debería merecer «al menos una carrera de suspensión».

El británico también sostuvo que algunos pilotos «no deberían estar en la Fórmula 1» cuando ocurren errores de esa magnitud. Señaló, además, el costo de los daños en su auto y la necesidad de anticipar la falta de adherencia al reanudarse una carrera.

Verstappen rechazó el pedido de suspensión

Consultado después de la competencia, Verstappen no desconoció la responsabilidad de Colapinto, pero consideró desproporcionado dejarlo una carrera sin competir. El piloto de Red Bull planteó que un bloqueo de ruedas o un error de cálculo en una frenada con poco agarre puede desencadenar un accidente de grandes consecuencias.

El neerlandés también tuvo en cuenta que Colapinto reconoció lo ocurrido y pidió disculpas. George Russell, ganador en Bakú, coincidió en que una suspensión sería demasiado severa para una maniobra que interpretó como un error, aunque sus efectos hayan sido graves.

El golpe para Alpine y la sanción a Colapinto

Antes del accidente, Gasly marchaba séptimo y Colapinto décimo: ambos estaban en posición de sumar puntos para Alpine. Tras el choque, el argentino asumió la responsabilidad y se disculpó con su compañero y con el equipo.

Los comisarios deportivos determinaron que Colapinto fue el principal responsable de la colisión. Como abandonó y no pudo cumplir una penalización de tiempo durante la carrera, recibió una sanción de cinco puestos en la grilla para el próximo Gran Premio de Baréin. No fue suspendido de la competencia, como había reclamado Norris.