Oro y plata para los hermanos Tomás y Lucas Villegas en los 100 metros del Sudamericano U23

El atletismo de San Luis celebró una jornada histórica en Santa Fe, donde Tomás y Lucas Villegas consiguieron el oro y la plata en los 100 metros llanos del Campeonato Sudamericano U23.

El atletismo de San Luis vivió una jornada histórica en Santa Fe, donde los hermanos Tomás y Lucas Villegas, oriundos de Villa Mercedes, obtuvieron el primer y segundo puesto en los 100 metros llanos del Campeonato Sudamericano U23.

En una definición ajustada, resuelta por apenas dos centésimas de segundo, Tomás Villegas se consagró campeón con un registro de 10.42 segundos. Lucas cruzó la meta en 10.44 segundos y consiguió la medalla de plata. El venezolano Ángel Ramírez completó el podio.

Una definición entre hermanos

El resultado representó un logro significativo para los hermanos villamercedinos, que volvieron a destacarse en una competencia internacional después de haber conseguido medallas en los Juegos Suramericanos.

En esta oportunidad, ambos compitieron en su categoría y aprovecharon su último año en la divisional U23 para dejar a la Argentina en lo más alto del podio.

“Un orgullo. Queríamos esto, queríamos ganar la prueba y estar los dos en el podio”, expresaron tras conocerse el resultado. También señalaron que tenían la ilusión de quedarse con el primer puesto los dos, aunque remarcaron la satisfacción por haber conseguido el oro y la plata para la Argentina.

La emoción se hizo evidente al finalizar la carrera. “Muchísima ilusión teníamos de esto. Creo que se notó hasta las lágrimas, una vez ya escuchado el resultado. Lo primero que hicimos fue abrazarnos y festejar este logro”, contaron.

Los atletas también recordaron la incertidumbre que vivieron al terminar la prueba, mientras aguardaban la confirmación de las posiciones. “Terminamos con bastantes dudas, no sabíamos quién, cómo eran las posiciones. Pero, una vez que empezamos a escuchar el tercer lugar, creo que saltamos de la emoción”, relataron.

El reconocimiento a sus familias

El acompañamiento de sus seres queridos ocupó un lugar central en las palabras de los velocistas. Ambos dedicaron la carrera a las personas que viajaron para alentarlos.

“Estamos acompañados de la familia, que es un orgullo enorme. Ya se lo dedicamos con un beso, un abrazo; literalmente le dedicamos esta carrera a la familia, a mi vieja, a la gente que nos vino a apoyar”, expresaron.

Finalmente, destacaron el valor de repetir una experiencia internacional exitosa en el último año dentro de la categoría: “Ya lo vivimos en los Juegos y esta vez con nuestra categoría, por último año, y dejando al país bien alto”.

El antecedente argentino en los 100 metros

Antes de Tomás Villegas, los argentinos Otilio Rosa y Franco Florio habían llegado al podio de los 100 metros del Sudamericano U23. Florio es, además, el dueño del récord nacional absoluto, con una marca de 10.11 segundos registrada en 2022.

En las ediciones anteriores, los campeones de la prueba fueron:

2004, Barquisimeto: Bruno Nascimento Pacheco (Brasil), 10.28.

Bruno Nascimento Pacheco (Brasil), 10.28. 2006, Buenos Aires: Kael Alejandro Becerra (Chile), 10.33.

Kael Alejandro Becerra (Chile), 10.33. 2008, Lima: Nilson de Oliveira André (Brasil), 10.69.

Nilson de Oliveira André (Brasil), 10.69. 2010, Medellín: Isidro Montoya (Colombia), 10.25.

Isidro Montoya (Colombia), 10.25. 2012, São Paulo: Aldemir Gomes da Silva Jr. (Brasil), 10.42.

Aldemir Gomes da Silva Jr. (Brasil), 10.42. 2014, Montevideo: Andy Steven Martínez (Perú), 10.40.

Andy Steven Martínez (Perú), 10.40. 2016, Lima: Rodrigo Pereira do Nascimento (Brasil), 10.21.

Rodrigo Pereira do Nascimento (Brasil), 10.21. 2018, Cuenca: Derick de Souza Silva (Brasil), 10.17.

Derick de Souza Silva (Brasil), 10.17. 2021, Guayaquil: Erik Felipe Barbosa Cardoso (Brasil), 10.25.

Erik Felipe Barbosa Cardoso (Brasil), 10.25. 2022, Cascavel: Erik Felipe Barbosa Cardoso (Brasil), 10.08.

Erik Felipe Barbosa Cardoso (Brasil), 10.08. 2024, Bucaramanga: Carlos Yesid Florez (Colombia), 10.19.

Con el primer y segundo puesto en los 100 metros llanos, Tomás y Lucas Villegas protagonizaron una actuación consagratoria para el atletismo argentino y llevaron a Villa Mercedes y a San Luis a lo más alto del podio sudamericano.