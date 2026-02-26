Pedirán prisión para dos jóvenes por tratar de matar a tiros a un policía en Villa Mercedes

La Justicia de Villa Mercedes imputó a Fernando Alexander Carrizo y Alexis Gatica por el delito de homicidio agravado por ser la víctima miembro de una fuerza policial en grado de tentativa, tras el ataque a tiros contra un efectivo de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) durante una intervención en una fiesta clandestina.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en la intersección de Ramón Valdez y Suipacha, en el barrio Güemes, al sur de la ciudad. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el episodio se desencadenó cuando personal policial acudió al lugar tras reiterados llamados al 911 por ruidos molestos.

De acuerdo con la teoría fiscal, mientras los efectivos realizaban el procedimiento para desarticular la reunión —en la que habría menores alcoholizados y una riña en curso—, Carrizo salió desde el interior del domicilio con un arma de fuego de alto calibre y efectuó dos disparos directos contra el personal policial.

Uno de los proyectiles impactó en la bisagra lateral del casco reglamentario de un efectivo. La bala ingresó por un sector y egresó por otro, generando perforaciones en la zona que protege el área temporal de la cabeza. Milagrosamente, el uniformado no sufrió lesiones físicas, situación que fue confirmada por un examen médico posterior.

El fiscal Maximiliano Bazla Cassina, junto a su adjunta Cecilia Framini, sostuvo en audiencia que está acreditada la intención de matar, ya que el disparo tuvo un trayecto directo hacia el personal policial. Para la Fiscalía, la conducta no fue intimidatoria sino letal.

En cuanto a Gatica, fue señalado como partícipe necesario, al haber colaborado con el autor material del ataque. Ambos fueron detenidos y permanecerán alojados en dependencias policiales hasta el próximo jueves 5 de marzo, fecha límite fijada para resolver su situación procesal.

Los fiscales anticiparon que solicitarán al juez de Garantías, Santiago Ortiz, que los imputados sean enviados al Servicio Penitenciario de San Luis, es decir, requerirán la prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el defensor Víctor Villegas pidió una prórroga de ocho días para analizar la prueba reunida y cuestionó la participación atribuida a Gatica. Sin embargo, el magistrado hizo lugar a la imputación y mantuvo la detención de ambos jóvenes.

El caso generó fuerte impacto en la comunidad de Villa Mercedes, no solo por la gravedad del hecho sino por el contexto en el que ocurrió: una intervención policial por una reunión no autorizada que terminó con disparos dirigidos a la cabeza de un efectivo.

La causa continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas probatorias en los próximos días.