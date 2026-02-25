Villa Mercedes: dos jóvenes imputados por intentar matar a un policía. Continuarán detenidos

Un hecho de extrema gravedad ocurrido en Villa Mercedes derivó en la imputación de dos jóvenes acusados de disparar a quemarropa contra un efectivo policial, apuntando directamente a la cabeza. La Justicia resolvió que ambos continúen detenidos mientras avanza la investigación penal.

El episodio se produjo durante el fin de semana en la intersección de Ramón Valdez y Suipacha, donde se desarrollaba una presunta fiesta clandestina. Según lo expuesto por la Fiscalía, vecinos realizaron reiterados reclamos por ruidos molestos y dieron aviso al 911, lo que motivó la intervención de personal de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) para proceder a la clausura del evento.

De acuerdo a la reconstrucción oficial, mientras un efectivo policial se encontraba en la vereda, uno de los imputados —señalado como autor material— salió desde el interior de un inmueble, extrajo un arma de fuego de alto calibre y efectuó dos disparos directos contra el uniformado.

Uno de los proyectiles impactó en el casco de seguridad del agente, específicamente en la bisagra de la parte protectora. Conforme a lo informado en audiencia, se constató el ingreso y egreso de la bala, lo que da cuenta de la potencia del disparo y la cercanía desde la que fue efectuado.

El fiscal interviniente fue contundente al sostener que está acreditada la intención de matar, dado que el trayecto del disparo tuvo dirección directa hacia la cabeza del personal policial.

En relación al segundo imputado, fue señalado como partícipe necesario del hecho, al haber brindado colaboración directa al autor del ataque.

Tras analizar los elementos incorporados en esta etapa inicial de la causa, el juez resolvió que ambos jóvenes continúen detenidos mientras se desarrollan las medidas probatorias y peritajes correspondientes.

El caso generó fuerte repercusión en la comunidad de Villa Mercedes, no solo por la gravedad institucional del ataque contra un miembro de las fuerzas de seguridad, sino también por el contexto en el que ocurrió: una intervención policial en un evento no autorizado.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que anticipó que se ampliarán detalles conforme avance el proceso.