Petróleo en Malvinas: un tribunal fijó las fechas para las audiencias entre Argentina y el Reino Unido

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar analizará el 10 y el 11 de noviembre si ordena medidas provisionales contra el proyecto petrolero Sean Lion.

El caso por el petróleo en las Islas Malvinas tendrá sus audiencias orales el 10 y el 11 de noviembre, según resolvió el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS). El organismo deberá evaluar si corresponde frenar de manera provisoria el proyecto Sean Lion mientras se conforma el tribunal que analizará la cuestión de fondo.

La decisión fue adoptada mediante una orden firmada por el presidente del tribunal, el juez Maurice Kamga. Las audiencias se realizarán en la sala principal del organismo, con sede en Hamburgo, serán públicas y podrán seguirse en vivo a través del sitio web del ITLOS.

El cuerpo también informó que los integrantes del cuerpo diplomático, la prensa y el público podrán registrarse con anticipación para asistir de manera presencial.

Qué deberá resolver el tribunal

Durante las jornadas, los jueces analizarán si el organismo tiene jurisdicción prima facie, si la urgencia del caso justifica una intervención y si las medidas solicitadas por la Argentina resultan proporcionales.

El Gobierno argentino pidió que se ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuidad de la explotación petrolera en la zona. También solicitó que Londres se abstenga de utilizar información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que cese cualquier impedimento al cumplimiento de obligaciones ambientales y que no otorgue nuevas autorizaciones que puedan agravar la disputa.

La presentación argentina fue realizada el 13 de octubre, una semana antes de la resolución que estableció las fechas de las audiencias.

Cómo comenzó el procedimiento

El proceso se inició el 28 de septiembre, cuando el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería para comenzar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y notificó formalmente al Reino Unido.

La Argentina había advertido que recurriría al tribunal con sede en Hamburgo si en un plazo de dos semanas no se suspendía la explotación. Ese plazo venció el 12 de octubre sin cambios en la postura británica.

Al día siguiente, el canciller Pablo Quirno formalizó el pedido de medidas provisionales ante el ITLOS, con base en el artículo 290, inciso 5, de la Convemar. Esa norma permite solicitar medidas de ese tipo cuando el tribunal arbitral todavía no fue conformado y la urgencia de la situación lo requiere.

El Reino Unido había rechazado las medidas el 11 de octubre. Según el texto argentino, la respuesta británica fue “una mera repetición de argumentos previamente planteados”. La presentación, de 49 páginas, llevó la firma del embajador Mario Oyarzábal, agente argentino ante el tribunal, y fue elaborada junto con la Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal.

La ubicación del proyecto Sean Lion

El yacimiento en disputa se encuentra a 107 millas náuticas, unos 198 kilómetros, al norte de las Islas Malvinas. Abarca una superficie de 541,40 kilómetros cuadrados dentro de la licencia PL032.

La operación está a cargo de la empresa israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del proyecto, y de la británica Rockhopper Exploration, que posee el 35% restante.

Ambas compañías tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y establecieron el primer trimestre de 2028 como fecha prevista para el inicio de la producción.