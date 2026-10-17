Poggi abrió en La Punta el segundo día del Congreso Internacional de Educación

El gobernador de San Luis destacó la participación docente y el debate sobre inteligencia artificial aplicada a la pedagogía.

Poggi encabezó este sábado en La Punta la apertura del segundo día del Congreso Internacional de Educación ‘San Luis, Cuna de Maestros’, que reúne a docentes, directivos y especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza.

El acto se realizó en el Centro de Convenciones de La Punta, donde las autoridades presentaron el bloque ‘IA+ El sentido de educar’. La propuesta aborda el propósito de la educación, el lugar del docente y las virtudes que se buscan cultivar frente a la expansión de nuevas tecnologías.

Durante el inicio de la jornada se proyectó un video generado con inteligencia artificial en el que Domingo Faustino Sarmiento, Berta Vidal de Battini y Dora Ochoa de Masramón reflexionan sobre la evolución de la enseñanza.

“Primero quiero felicitarlos a cada uno de ustedes, docentes y directivos, por haber tomado la decisión de participar en este congreso”, expresó el gobernador. Según detalló, durante la primera jornada participaron 1.800 docentes y directivos por la mañana y otros 1.800 por la tarde. Para el segundo día, señaló que se esperaba una cantidad similar, distribuida en cuatro bloques independientes.

Poggi explicó que el encuentro comenzó a planificarse el año anterior y que se complementa con la Diplomatura en Inteligencia Artificial, Enseñanza e Innovación dictada por la Universidad Austral. También destacó el intercambio entre especialistas y docentes, y agradeció la participación de Jaime Saavedra, director del Banco Mundial para el área de desarrollo humano en América Latina y el Caribe.

Debate sobre el rol docente y la inteligencia artificial

El gobernador sostuvo que el congreso permitirá conocer distintas perspectivas sobre la inteligencia artificial aplicada a la pedagogía. Además, valoró las experiencias comparadas y el análisis de las oportunidades, dudas y riesgos asociados con una tecnología que atraviesa distintos ámbitos de la sociedad.

En la jornada también participó Agustín Porres, director regional de la Fundación Varkey, quien remarcó que el encuentro fue pensado “con docentes y para docentes”. Según afirmó, el objetivo es incorporar la voz de quienes trabajan cotidianamente en las escuelas a las discusiones sobre educación.

Entre los expositores se encuentra Sister Zeph, reconocida como la mejor maestra del mundo en 2023, quien participa de dos paneles durante el congreso.

Por su parte, Punya Mishra, especialista en tecnología educativa de la Brookings Institution y la Universidad Estatal de Arizona, planteó que las emociones y la experiencia humana siguen siendo elementos centrales de la educación.

Mishra advirtió que buena parte del debate sobre la inteligencia artificial está determinado por compañías con intereses económicos y sostuvo que los educadores deben participar en la definición de sus usos, valores y límites. También señaló que, de acuerdo con una investigación citada durante su exposición, los riesgos actuales de la IA en la educación resultan más significativos que sus ventajas.

Al mismo tiempo, el especialista destacó que la tecnología puede utilizarse para construir sitios web, realizar simulaciones y desarrollar experimentos científicos y matemáticos, siempre que se la oriente al aprendizaje. “Un buen docente es bueno con tecnología, libros o lo que sea, porque entiende su objetivo y sabe cumplirlo”, afirmó.

La agenda del Congreso Internacional de Educación

El cronograma matutino incluyó la conferencia ‘Comprender la IA para repensar la educación’, a cargo de Mishra, y la exposición ‘¿Qué nos revela la IA sobre lo humano en la educación?’, dictada por Gustavo Riesgo, de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y del programa PaideIA.

Además, los asistentes pudieron participar de un taller sobre emociones, virtudes y carácter en la escuela; del laboratorio ‘Dandelion’, orientado al desarrollo del carácter en la cultura escolar; del panel ‘Las fronteras entre la inteligencia humana y la artificial’; y de la puesta en común ‘Galería de proyectos con IA: de la diplomatura al aula’.

El congreso se desarrolla en el marco del Año de la Educación impulsado por el Gobierno de San Luis. La iniciativa se vincula también con la diplomatura universitaria que, según lo informado durante la apertura del evento, alcanzó a una primera cohorte de 4.750 docentes y directivos y cuenta con una segunda cohorte de 5.000 participantes.

Como parte de las actividades del encuentro, el viernes Poggi había acompañado a los expositores en una visita a la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), donde conocieron el modelo de formación profesional y vinculación con el mundo laboral desarrollado en la provincia.

La comitiva recorrió la sede de la Tercera Rotonda y observó propuestas vinculadas con electricidad, secretariado administrativo, diseño UX/UI, automatización industrial, mecánica de motos, logística y refrigeración. La UPrO cuenta con 12 sedes y, de acuerdo con la información difundida por la organización, reúne a más de 4.000 estudiantes en toda la provincia.

El gobernador anticipó que regresaría durante la tarde para participar del cierre del Congreso Internacional de Educación.

Con información de: agenciasanluis.com