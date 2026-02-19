Policía de San Luis: Detienen y pasan a disponibilidad a un efectivo por el presunto robo de una camiseta de River en Villa Mercedes

Un integrante de la Policía de San Luis fue detenido y pasado a situación de disponibilidad luego de una denuncia por el presunto robo de una camiseta de River Plate, ocurrido en la previa del partido disputado en Villa Mercedes. La causa quedó bajo intervención judicial.

La denuncia fue presentada el 17 de febrero y derivó en la actuación de la Justicia provincial, que dispuso la detención del efectivo y fijó para el jueves 19 de febrero la audiencia de formulación de cargos.

Ante la situación, el jefe de Policía, Crio. Gral. (RV) Dr. Juan Carlos Serrano, ordenó de manera inmediata la suspensión del ejercicio de la función policial y el pase a disponibilidad del agente denunciado, medida preventiva mientras avanza la investigación penal.

En paralelo, la Dirección General de Asuntos Internos inició una investigación administrativa para determinar eventuales responsabilidades disciplinarias.

Asimismo, la Dirección General de Asuntos Policiales evaluará el desempeño de los demás efectivos que se encontraban de servicio junto al agente involucrado, con el objetivo de establecer si existió algún grado de participación, omisión o responsabilidad funcional en el hecho investigado.

El episodio se habría producido en el marco del operativo de seguridad desplegado por el partido que disputó River Plate en el estadio La Pedrera, evento que convocó a una multitud y requirió un importante dispositivo preventivo en la ciudad.

La investigación continúa bajo intervención judicial y se esperan definiciones tras la audiencia prevista.

Imagen IA ilustrativa