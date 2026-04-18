Prórroga de la concesión de la Ruta Nacional 7: el Gobierno avanza en la extensión para financiar obras clave en San Luis

El Gobierno nacional formalizó la decisión de avanzar en la prórroga del contrato de concesión de la Ruta Nacional N°7, un corredor estratégico que atraviesa la provincia de San Luis y conecta con Córdoba y Mendoza. La medida apunta a garantizar inversiones de gran escala para mejorar la infraestructura vial.

La iniciativa se vincula con el pedido realizado el pasado 6 de abril por el gobernador Claudio Poggi, quien en una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, solicitó extender el plazo de concesión que actualmente posee la provincia sobre ese tramo.

El sector involucrado corresponde a la Autopista de las Serranías Puntanas, una vía clave para el tránsito interprovincial y el transporte de cargas. Este tramo es operado por la provincia tras la transformación de la antigua traza en autopista, lo que mejoró significativamente la conectividad regional.

La decisión quedó plasmada en el Decreto N°253/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado recientemente, mediante el cual se delega en la Provincia la competencia sobre este corredor vial. Además, se habilita la firma de nuevos convenios con la Dirección Nacional de Vialidad para formalizar las condiciones de la prórroga.

Desde el Ejecutivo explicaron que la extensión del contrato permitirá continuar con el sistema de peajes, una herramienta clave para financiar las obras necesarias. La magnitud de las inversiones requeridas —que incluyen refacciones integrales y mejoras estructurales— exige plazos largos para su recuperación.

Asimismo, se aclaró que la concesión no implica la transferencia del dominio de la ruta, que seguirá bajo jurisdicción nacional, sino que habilita a la provincia a gestionar su operación y mantenimiento.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno remarcó que esta política busca fortalecer el esquema federal, otorgando a las provincias mayores herramientas para administrar infraestructura estratégica que impacta directamente en el desarrollo económico, territorial y social.

Según trascendió, en los próximos días comenzarán las negociaciones entre las partes para definir los términos específicos de los convenios que regirán esta nueva etapa de concesión.