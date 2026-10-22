Prorrogaron la prisión preventiva de Roque Lucero por una nueva denuncia de abuso sexual contra una menor

La acusación se conoció esta semana y motivó la apertura de una investigación. El acusado permanecerá detenido durante 45 días mientras se espera una Cámara Gesell.

Una menor es la presunta nueva víctima por la que se amplió la investigación contra Roque Lucero, abuelo paterno de la desaparecida Guadalupe Lucero. La Justicia prorrogó por 45 días su prisión preventiva, a la espera de la realización de una Cámara Gesell.

La medida fue informada por la abogada Soledad Poma Otaegui, quien representa como querellante a la abuela materna de Guadalupe Lucero y a dos menores en la causa.

“Este miércoles se prorrogó la medida de coerción, se le impuso prisión preventiva por 45 días, para justamente poder lograr la realización de una Cámara Gésell que tiene que ver con otra presunta víctima”, precisó la letrada.

Al referirse a la nueva denunciante, Poma Otaegui señaló brevemente que habría convivido durante un tiempo con Roque Lucero y su entorno. La acusación se conoció esta semana y se abrió una investigación por presuntos delitos contra la integridad sexual.

La nueva denuncia fue acumulada a la causa que la abogada lleva en representación de dos menores. Además, sostuvo que podrían presentarse más casos: “Creo que van a haber otras denuncias más”.

La situación procesal de Roque Lucero

Roque Lucero fue detenido en septiembre de este año en el marco de una investigación por exhibiciones obscenas agravadas por tratarse de una menor de edad. En paralelo, está imputado por otro hecho de presunto abuso sexual gravemente ultrajante.

Los hechos por los que ahora será investigado habrían ocurrido en 2025. “Como han sido varios hechos han sido prolongados”, apuntó Poma Otaegui.

Frente a la nueva imputación, Lucero se abstuvo de declarar. Su abogado, en tanto, solicitó la nulidad de la audiencia.