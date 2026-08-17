Racing y Belgrano juegan en Villa Mercedes: comienza la venta de entradas para la Copa Argentina

Villa Mercedes volverá a ser escenario de la Copa Argentina con uno de los encuentros destacados de los octavos de final. Racing Club y Belgrano de Córdoba se enfrentarán este miércoles en el Estadio Único La Pedrera, con venta de entradas diferenciada para ambas parcialidades.

El partido comenzará a las 19:15 y reunirá en la ciudad a dos equipos de fuerte convocatoria del fútbol argentino. La comercialización de localidades comenzará este lunes 17 de agosto en Buenos Aires y Córdoba.

Dónde comprar las entradas para Racing

Los simpatizantes de Racing Club podrán adquirir sus entradas este lunes, de 12:00 a 19:00, en las boleterías del Estadio Presidente Perón, ubicado en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

En Villa Mercedes, la venta para los hinchas de la Academia se realizará exclusivamente el miércoles, de 11:00 a 18:00, en el Palacio de los Deportes, ubicado en Colombia 123.

Dónde comprar las entradas para Belgrano

Para los seguidores de Belgrano de Córdoba, los tickets estarán disponibles este lunes de 11:00 a 18:00 en el Estadio Julio César Villagra, ubicado en Arturo Orgaz 510, barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba.

El miércoles, quienes se encuentren en Villa Mercedes podrán comprarlos de 11:00 a 18:00 en la Casa de la Música, sobre Comandante Videla.

La organización informó que no habrá venta de entradas en el Estadio La Pedrera, por lo que quienes deseen asistir deberán adquirirlas previamente en los puntos habilitados.

Precios de las entradas

Los valores establecidos para el encuentro son:

Popular: $65.000.

$65.000. Popular menores, hasta 11 años: $50.000.

$50.000. Platea: $90.000.

La Pedrera vuelve a recibir a la Copa Argentina

Durante 2026, San Luis se consolidó como una de las sedes de la Copa Argentina, con el Estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes como uno de sus principales escenarios.

El 18 de enero, Independiente Rivadavia derrotó 2 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires, mientras que el 17 de febrero, River Plate venció 1 a 0 a Ciudad Bolívar.

Ahora será el turno de Racing y Belgrano, que buscarán en Villa Mercedes la clasificación a la próxima instancia del certamen federal.