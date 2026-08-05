Racing y Belgrano jugarán en Villa Mercedes: La Pedrera será sede de un atractivo duelo por los octavos de final de la Copa Argentina

Villa Mercedes volverá a convertirse en el centro del fútbol argentino. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el Estadio Único La Pedrera será escenario del encuentro entre Racing Club de Avellaneda y Belgrano de Córdoba, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.

El partido se disputará el próximo miércoles 19 de agosto, desde las 19:15, en uno de los cruces más convocantes de esta instancia del certamen federal.

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La confirmación fue brindada en diálogo exclusivo con Daniel Arce por Leonardo “Leo” Gallego, gerente de competiciones y organización de eventos de Torneos y Competencias, empresa encargada de la organización de la Copa Argentina.

“La Asociación del Fútbol Argentino confirmó hoy los octavos de final de la Copa Argentina y el partido que más le incumbe a ustedes es Racing con Belgrano de Córdoba, que se jugará el miércoles 19 de agosto a las 19:15 en el estadio La Pedrera”, señaló Gallego.

Un partido de jerarquía para Villa Mercedes

El encuentro reunirá a dos equipos con fuerte convocatoria nacional. Racing Club, uno de los cinco grandes del fútbol argentino, buscará avanzar con el objetivo de seguir en carrera por un título que otorga clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Enfrente estará Belgrano de Córdoba, que atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia tras consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026, el primer campeonato de Primera División obtenido por la institución cordobesa.

Para la organización, se trata de uno de los partidos más atractivos de los octavos de final.

“Es uno de los partidos más atrayentes que hay en esta etapa y Villa Mercedes vuelve a ratificarse como sede para encuentros importantes de Copa Argentina”, destacó Gallego.

La Pedrera reafirma su lugar como sede nacional

La elección del Estadio Único La Pedrera no resulta casual. En los últimos años se consolidó como una de las plazas preferidas por la organización de la Copa Argentina gracias a su infraestructura, capacidad organizativa y ubicación estratégica.

Gallego remarcó que tanto San Luis como Villa Mercedes han demostrado estar a la altura de eventos deportivos de gran convocatoria.

“Cada vez que vamos a San Luis encontramos una excelente organización. Últimamente hemos realizado muchos partidos en Villa Mercedes y una vez más se ratifica como sede para una instancia decisiva del torneo”, afirmó.

Se espera un fuerte movimiento turístico y comercial

La llegada de miles de simpatizantes de ambos clubes generará un importante movimiento económico para Villa Mercedes y la provincia de San Luis.

Como ocurre habitualmente con los partidos de Copa Argentina, el evento impulsará la actividad hotelera, gastronómica, comercial y turística, beneficiando a distintos sectores de la economía local.

En cuanto a la logística, Gallego explicó que la confirmación es reciente y que en los próximos días comenzarán a definirse cuestiones vinculadas con los alojamientos de las delegaciones y la organización general del espectáculo.

Todo indica que Racing y Belgrano arribarán a la provincia el día previo al encuentro, aunque esos detalles serán confirmados oficialmente en las próximas jornadas.

Entradas: cuándo habrá información oficial

Respecto de la venta de entradas, el gerente de competiciones pidió esperar la comunicación oficial de la organización.

“Como siempre, toda la información sobre venta de entradas, horarios, valores y organización será publicada por los canales oficiales de la Copa Argentina y de la AFA”, indicó.

La Pedrera, una sede habitual de la Copa Argentina

Durante 2026, el estadio ubicado en Villa Mercedes ya recibió encuentros de relevancia dentro del certamen.

El 17 de febrero, River Plate enfrentó a Ciudad Bolívar, mientras que el 18 de enero Independiente Rivadavia derrotó a Estudiantes de Buenos Aires en ese mismo escenario.

Además, Belgrano ya conoce La Pedrera: el 27 de marzo venció 3 a 0 a Atlético de Rafaela por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Con este nuevo compromiso, San Luis volverá a ubicarse en el calendario de los grandes eventos deportivos del país, consolidando a Villa Mercedes como una sede de referencia para el fútbol argentino.