Rally Provincial en San Luis: Luján abre la temporada 2026 con gran expectativa

Luján, en el norte de la provincia de San Luis, será escenario desde este viernes del inicio del Rally Provincial 2026, una de las competencias más convocantes del automovilismo local que reúne a pilotos, equipos y fanáticos de distintos puntos del territorio.

La actividad marcará el comienzo oficial del calendario anual, con una programación que incluye reconocimiento de caminos, verificaciones técnicas y las primeras pruebas especiales que pondrán en marcha la competencia.

Un clásico que impulsa el turismo y la economía local

El Rally Provincial no solo es un evento deportivo, sino también un motor para la economía regional. Durante el fin de semana, Luján recibirá a visitantes, equipos técnicos y medios de comunicación, generando movimiento en sectores como la hotelería, gastronomía y comercio.

Autoridades provinciales destacaron la importancia de este tipo de eventos para fortalecer el turismo interno y posicionar a San Luis como un destino atractivo para el deporte motor.

Cronograma y participación

La competencia contará con la presencia de pilotos locales y regionales, que buscarán sumar los primeros puntos del campeonato en distintos tramos caracterizados por su exigencia técnica y paisajes serranos.

El cronograma contempla el desarrollo de varias etapas a lo largo del fin de semana, con caminos que combinan velocidad, precisión y resistencia, condiciones típicas del rally puntano.

Un campeonato que crece año a año

El Rally Provincial de San Luis ha logrado consolidarse en los últimos años como uno de los campeonatos más competitivos del interior del país, con un parque automotor en constante crecimiento y categorías cada vez más profesionales.

La edición 2026 promete mantener ese nivel, con mejoras organizativas y una fuerte presencia de público en cada una de sus fechas.