Reforma laboral: el oficialismo impulsará una nueva ley para modificar las licencias médicas en el período ordinario

El oficialismo anticipó que buscará avanzar con una modificación específica sobre las licencias médicas durante el próximo período ordinario del Congreso de la Nación, luego de que el artículo 44 quedara fuera del proyecto actual de reforma laboral por la controversia generada con la oposición y sectores aliados.

Cambios en las autoridades de la Cámara Alta tras la sesión preparatoria

La confirmación llegó de parte del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien en diálogo con el medio Infobae sostuvo que el Poder Ejecutivo evaluará presentar una nueva iniciativa para abordar el régimen de licencias médicas.

Qué dijo Abdala sobre las licencias médicas

El senador puntano, referente de La Libertad Avanza, afirmó que el tema “es algo menor dentro de lo extenso y lo bondadoso que es la ley para mejorar el crecimiento en la Argentina”, aunque reconoció que el artículo generó cuestionamientos.

Según explicó, la redacción original establecía distintos porcentajes salariales para trabajadores que atravesaran enfermedades o accidentes no vinculados con su empleo. La norma diferenciaba situaciones en función de si la imposibilidad laboral derivaba o no de una conducta voluntaria que implicara riesgo para la salud.

En el esquema propuesto:

Se contemplaba el pago del 50% del salario durante tres o seis meses (según cargas familiares) si la situación respondía a una acción voluntaria y consciente.

En otros casos, el trabajador podía percibir el 75% del sueldo bajo los mismos plazos.

También se regulaba el tratamiento de recaídas en enfermedades crónicas y el mantenimiento del derecho al cobro aun ante suspensiones económicas o disciplinarias.

La iniciativa fue eliminada del texto final tras fuertes críticas de la oposición, que consideró que implicaba un recorte de derechos laborales.

Abdala adelantó que durante el período ordinario “va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir ese tema”, y planteó la necesidad de revisar situaciones que calificó como “licencias exageradas o abusivas”, además de la problemática de certificados médicos irregulares.

La reforma laboral, en el cierre de extraordinarias

La Cámara Alta se prepara para tratar la reforma laboral el próximo 27 de febrero, en el marco del cierre de sesiones extraordinarias. El oficialismo intentará reunir los votos necesarios para aprobar el paquete de cambios impulsado por el Ejecutivo.

El debate se inscribe en la agenda de reformas estructurales promovidas por el Gobierno nacional, que incluyen modificaciones en materia laboral, administrativa y económica.

Reelección y nuevo esquema de autoridades

En paralelo, el Senado realizó su sesión preparatoria y ratificó a Bartolomé Abdala como presidente provisional del cuerpo.

Las vicepresidencias, sin embargo, reflejaron un nuevo esquema de distribución política. La vicepresidencia primera será ocupada por Carolina Losada, de la Unión Cívica Radical, mientras que la vicepresidencia segunda quedará en manos de Alejandra Vigo.

La reorganización dejó fuera al interbloque justicialista de espacios clave en la conducción de la Cámara, en un contexto de tensiones internas dentro del peronismo.

Consultado sobre la situación, Abdala sostuvo que la definición respondió a criterios de proporcionalidad y remarcó que las divisiones internas de otros espacios “no son problema” del oficialismo.

Contexto político y escenario legislativo

La discusión sobre las licencias médicas se da en un escenario de alta sensibilidad social, donde los cambios laborales generan debate entre sectores sindicales, empresariales y políticos.

El oficialismo busca avanzar en una reforma que, según argumenta, promueva el crecimiento y la formalización del empleo, mientras que la oposición advierte sobre posibles retrocesos en derechos adquiridos.

El tratamiento de una ley específica sobre licencias médicas durante el período ordinario anticipa que el tema continuará en la agenda legislativa durante los próximos meses.