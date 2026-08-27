River confirmó la salida de Eduardo Coudet y Leonardo Ponzio será el DT interino

River Plate confirmó este jueves la salida de Eduardo “Chacho” Coudet como entrenador del primer equipo y anunció que Leonardo Ponzio asumirá de manera interina la conducción del plantel profesional. La decisión se conoció menos de 24 horas después de la eliminación del conjunto millonario frente a Independiente Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en el Salón Auditorio del estadio Monumental, con la presencia del presidente de River, Stéfano Di Carlo, el secretario técnico Enzo Francescoli y el propio Coudet.

Coudet decidió dar un paso al costado

Durante la conferencia, Di Carlo confirmó que fue el entrenador quien comunicó su decisión de finalizar el ciclo al frente del equipo.

“Coudet expresó su voluntad de dar un paso al costado. Leonardo Ponzio será el entrenador interino”, informó el presidente de la institución.

La salida se precipitó luego de la derrota ante Independiente Santa Fe en el Monumental. River igualó 1-1 y posteriormente cayó 8-7 en la definición por penales, resultado que determinó su eliminación de la Copa Sudamericana.

Después del encuentro, Coudet no brindó la habitual conferencia de prensa y permaneció durante varias horas dentro del estadio, donde mantuvo reuniones con integrantes de la dirigencia para analizar su continuidad.

Un ciclo marcado por los resultados

El paso de Eduardo Coudet por River terminó con un balance de 14 victorias, cuatro empates y nueve derrotas, en medio de una temporada que también incluyó la eliminación ante Aldosivi por la Copa Argentina y dificultades para consolidarse en el Torneo Clausura.

La situación deportiva generó una creciente presión alrededor del cuerpo técnico, pese a que el club había realizado una fuerte inversión en incorporaciones, con nombres como Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi.

La eliminación internacional terminó acelerando una definición que se produjo pocas horas después del partido.

Leonardo Ponzio asume como técnico interino

La dirigencia resolvió recurrir a una figura profundamente identificada con la historia reciente del club. Leonardo Ponzio, excapitán y referente de uno de los ciclos más exitosos de River, se hará cargo del primer equipo de manera interina.

El exmediocampista estará acompañado por Marcelo Escudero, actual entrenador de la Reserva, quien ya había cumplido funciones similares durante anteriores períodos de transición en el banco millonario.

Para Ponzio será su primera experiencia al frente de un plantel profesional como director técnico, luego de haber integrado la estructura deportiva de la institución tras su retiro como futbolista.

El debut será ante Banfield

El estreno de la conducción interina está previsto para este domingo, cuando River visite a Banfield en el estadio Florencio Sola, por una nueva fecha del Torneo Clausura.

El desafío inmediato será recuperar a un equipo golpeado por las últimas eliminaciones y mejorar su situación en el campeonato local, mientras la conducción del club analiza los próximos pasos para definir el futuro del banco de suplentes.

Con la salida de Coudet consumada, River inicia una nueva etapa deportiva con Leonardo Ponzio como figura central de la transición, en un momento especialmente delicado de la temporada.