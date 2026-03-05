River Plate anunció que dejará de participar en el Comité Ejecutivo de la AFA

El Club Atlético River Plate informó que no participará en las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta que se corrijan los mecanismos de funcionamiento del organismo. La decisión fue comunicada oficialmente luego de que trascendieran versiones sobre la relación institucional entre ambas entidades.

A través de un comunicado, la institución de Núñez explicó que su postura responde a la falta de “garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones” dentro del máximo órgano ejecutivo del fútbol argentino.

Cuestionamientos al funcionamiento del Comité Ejecutivo

En el documento, River Plate sostuvo que desde 2013 mantiene una visión clara sobre el rumbo que debería tomar el fútbol argentino. En ese sentido, el club remarcó su histórica postura a favor de una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañada por un esquema de generación de recursos que permita el crecimiento de todos los clubes.

Además, la institución reiteró su defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, estructura que rige a la mayoría de los clubes del país. En el mismo texto, también expresó su reconocimiento a la AFA por la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad.

Sin embargo, el club manifestó su preocupación por la forma en que actualmente funciona el Comité Ejecutivo de la AFA, al considerar que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deberían realizarse mediante procedimientos claros, con temas previamente incluidos en el orden del día y sometidos a votación.

La decisión institucional

Según indicó el comunicado, en reiteradas oportunidades la dinámica de funcionamiento del organismo no habría respetado esos mecanismos, lo que generó procesos que el club considera menos transparentes que los que aplica en su propia Comisión Directiva.

Por ese motivo, River Plate resolvió no asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA hasta que se implementen cambios que garanticen mayor previsibilidad y claridad en la toma de decisiones.

La postura se da en un contexto de debate interno sobre el futuro del fútbol argentino, donde distintos clubes discuten modelos de competencia, financiamiento y estructura institucional.