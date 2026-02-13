River podría jugar por primera vez un partido oficial de Primera División en San Luis

River Plate podría disputar por primera vez en su historia un partido oficial del Torneo de Primera División en la provincia de San Luis. Aunque aún no existe confirmación oficial, todo indica que el encuentro ante Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, tendría como sede el Estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes, el domingo 22 de marzo.

La posibilidad surgió ante la indisponibilidad del Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, que no estará habilitado ese fin de semana por presentaciones de la cantante Tini Stoessel.

Desde el entorno del club riocuartense señalaron que La Pedrera aparece como el “plan A” si el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) no autoriza el operativo en el Estadio Antonio Candini, donde habitualmente hace de local el conjunto cordobés.

Seguridad, infraestructura y expectativa de público

Si bien la intención de Estudiantes de Río Cuarto es jugar en su estadio, reconocen que el operativo de seguridad y la demanda de entradas por parte del público “millonario” complican la organización con presencia de visitantes. Además, se trata de un encuentro con fuerte potencial de recaudación.

En caso de confirmarse la sede en Villa Mercedes, el reparto estimado sería de 10 mil localidades para el “Celeste” y 15 mil para los simpatizantes del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, una cifra que refleja la magnitud del evento.

La infraestructura y la capacidad operativa de La Pedrera inclinarían la balanza hacia suelo puntano, en un partido que genera expectativa tanto deportiva como económica.

Un contexto deportivo dispar

El equipo riocuartense atraviesa un arranque complejo en la Zona B, donde se ubica en la 15ª posición con apenas un punto y sin triunfos. Sin embargo, el encuentro ante River aparece como una oportunidad especial para el plantel.

El volante Siro Rosané expresó: “El club hizo todo lo posible para que este partido sea especial. Jugar en Río Cuarto hubiese sido hermoso. Las condiciones parece que se van a dar para que se juegue en San Luis. Vamos a tratarlo de la mejor manera igual”.

Antecedente inmediato en La Pedrera

De concretarse, sería el segundo compromiso del club de Núñez en el estadio villamercedino durante 2026, ya que el próximo 17 de febrero enfrentará a Ciudad Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina.

No obstante, el cruce ante Estudiantes marcaría un hito: sería la primera vez que River dispute un partido oficial de Primera División en territorio puntano, un dato histórico tanto para la institución como para la provincia.