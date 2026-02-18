River Plate evitó un traspié que hubiera profundizado su crisis futbolística y derrotó 1-0 a Ciudad de Bolívar en el Estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El único gol llegó en el epílogo, con un penal convertido por Juan Fernando Quintero, que le dio al conjunto de Marcelo Gallardo la clasificación a la siguiente ronda.

River venció a Ciudad de Bolívar con un penal agónico en Villa Mercedes y avanzó en la Copa Argentina 2026

El equipo de Núñez transitó una noche cargada de tensión. Obligado por su historia y por el contexto de resultados adversos, River mostró dificultades para vulnerar a un rival ordenado y combativo, que compite en la Primera Nacional y que por momentos incluso inquietó de contragolpe.

Durante gran parte del encuentro, el Millonario dominó la posesión pero careció de profundidad en los metros finales. La falta de contundencia volvió a quedar expuesta y el equipo dependió en exceso del talento de Juanfer Quintero, quien fue el eje creativo y el futbolista más incisivo.

El desenlace llegó cuando el partido parecía encaminarse a una definición incierta. En los minutos finales, River forzó una infracción dentro del área y el colombiano asumió la responsabilidad desde los doce pasos. Con precisión, selló el 1-0 que desató el alivio en el banco y en las tribunas.

Con este triunfo, River se mantiene con vida en el certamen federal y ahora deberá enfrentar a Aldosivi en la próxima instancia. Sin embargo, más allá de la clasificación, el rendimiento volvió a dejar interrogantes en un equipo que no logra consolidar su funcionamiento.

La victoria le otorgó aire al ciclo de Marcelo Gallardo, aunque el desarrollo del partido dejó señales de alerta de cara a los desafíos que se avecinan.