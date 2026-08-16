River volvió al triunfo: venció 2-0 a Argentinos Juniors y cortó una racha de seis derrotas

River Plate volvió a sonreír después de una de las peores rachas de los últimos años. El equipo dirigido por Eduardo Coudet derrotó 2-0 a Argentinos Juniors en el estadio Monumental, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, y puso fin a una seguidilla de seis derrotas consecutivas en torneos organizados por AFA.

El triunfo también significó los primeros tres puntos del Millonario en el certamen. Gonzalo Montiel abrió el marcador en el primer tiempo, mientras que Ángel Correa, de penal, sentenció el partido sobre el cierre.

River encontró el alivio que necesitaba

El conjunto local salió decidido a buscar el gol desde el comienzo. Apenas transcurrido un minuto, Ángel Correa tuvo una oportunidad luego de recibir una pelota larga por derecha, aunque no consiguió definir ante la salida del arquero Brayan Cortés.

A los 13 minutos apareció Thiago Almada, uno de los recientes refuerzos de River. El mediocampista recibió por izquierda, enganchó hacia su pierna derecha y sacó un remate bajo que fue bloqueado por la defensa visitante.

Argentinos Juniors respondió a los 17 minutos con una llegada de Hernán López Muñoz, cuyo disparo desde la derecha se fue desviado. Más tarde, Tomás Molina también probó desde afuera del área, pero sin precisión.

River tuvo otra oportunidad a los 27 minutos, cuando Lucas Martínez Quarta ganó de cabeza tras un tiro libre, aunque no logró darle dirección a su remate.

Cuando el primer tiempo parecía encaminarse al empate, llegó el desahogo. A los 36 minutos, Gonzalo Montiel aprovechó un rebote después de un disparo de Almada y, ubicado prácticamente como un delantero, definió con suavidad contra un palo para poner el 1-0.

Argentinos tuvo una chance clara y River lo liquidó

En el comienzo del segundo tiempo, Argentinos Juniors estuvo cerca del empate. A los seis minutos, Hernán López Muñoz recibió tras una asistencia de Alan Lescano y su remate terminó impactando en el travesaño.

River recién volvió a generar peligro sobre los 31 minutos. Tras un córner pasado, Nicolás Otamendi conectó de cabeza y la pelota pegó en el palo izquierdo de Cortés.

El partido quedó definido a los 42 minutos. Luego de una revisión del VAR, el árbitro Facundo Tello sancionó penal por una infracción de Gabriel Florentín sobre Ángel Correa dentro del área.

El propio Correa se hizo cargo de la ejecución y convirtió con un potente remate al centro del arco para establecer el 2-0 definitivo.

Con la victoria, River alcanzó los tres puntos y quedó en el anteúltimo puesto de la Zona B, mientras que Argentinos Juniors perdió su puntaje ideal, aunque continúa como líder del grupo con 12 unidades.

En la próxima jornada, River recibirá a Vélez el domingo 23 de agosto desde las 19:15. Por su parte, Argentinos Juniors visitará a Lanús el lunes 24 a las 21:15.

Síntesis

Torneo Clausura 2026 – Fecha 5 – Zona B

River 2: Gonzalo Montiel y Ángel Correa, de penal.

Argentinos Juniors 0.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Pablo Echavarría.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Hernán López Muñoz, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.