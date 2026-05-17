River y Belgrano jugarán la final del Torneo Apertura 2026: día, horario y sede confirmada

En el estadio Monumental, River Plate derrotó 1-0 a Rosario Central y consiguió el pase a la final. El único gol del partido fue convertido por Facundo Colidio en el segundo tiempo.

El encuentro tuvo varias incidencias importantes. A los 13 minutos, el delantero Sebastián Driussi debió abandonar el campo por lesión, en una baja sensible para el equipo dirigido por Eduardo Coudet.

Más tarde, el arquero Jeremías Ledesma le contuvo un penal a Gonzalo Montiel, manteniendo el empate parcial antes del descanso.

Ya en el complemento, River volvió a contar con una pena máxima tras un error defensivo de Gastón Ávila. Con Montiel ya reemplazado, Colidio tomó la responsabilidad y marcó el gol definitivo que selló la clasificación del conjunto millonario.

Belgrano dio el golpe y eliminó a Argentinos por penales

En la otra semifinal, Belgrano protagonizó una clasificación épica frente a Argentinos Juniors en La Paternal.

El Bicho abrió el marcador rápidamente con un tanto de Facundo Jainikoski a los seis minutos del primer tiempo. Cuando parecía que Argentinos avanzaba a la final, apareció Nicolás “Uvita” Fernández a los 94 minutos para empatar el encuentro y llevar la definición a los penales.

Desde los doce pasos, el conjunto cordobés se impuso 4-3 y consiguió el boleto a la final del campeonato.

Final del Torneo Apertura 2026: River vs Belgrano

Partido: River Plate vs Belgrano

River Plate vs Belgrano Fecha: domingo 24 de mayo

domingo 24 de mayo Horario: 15:30

15:30 Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

Mario Alberto Kempes, Córdoba Árbitro: a confirmar

a confirmar VAR: a confirmar

La expectativa crece de cara a una final que enfrentará a uno de los equipos más poderosos del país contra un Belgrano que llega como revelación del certamen.