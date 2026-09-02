Rugby en San Luis: cuestionamientos por fondos, documentación y el manejo de la Unión

La presidenta de Mercedes Rugby, Roció Vega, cuestionó públicamente el funcionamiento de la Unión de Rugby de San Luis, en particular por el manejo de fondos, el acceso a cuentas bancarias, la documentación institucional y la habilitación de jugadores. Vega relató en el stream La Cancha, cruces y pedidos que, según afirmó, recibió en el marco de su función como revisora de cuentas.

La situación genera preocupación dentro del ambiente del rugby de San Luis, especialmente por las diferencias entre clubes y autoridades de la Unión. Los planteos fueron realizados durante una entrevista y forman parte de una disputa institucional que, según lo expresado, continúa abierta.

Fondos y una cuenta que generó cuestionamientos

Durante la entrevista, la presidenta de Mercedes Rugby explicó que la Unión Argentina de Rugby (UAR) envía fondos a la Unión provincial para ser distribuidos entre los clubes, incluyendo recursos vinculados con los equipos que participan de competencias regionales.

Según relató, desde la Unión de Rugby de San Luis se habría argumentado que determinados pagos no podían concretarse debido a dificultades para acceder a una cuenta bancaria.

La dirigente también recordó que, en una etapa anterior, desde la Unión se les habría solicitado realizar pagos correspondientes a fichajes mediante una cuenta de Mercado Pago vinculada al tesorero.

Ante esa situación, aseguró que decidió no transferir dinero de los jugadores a una cuenta que consideraba no oficial y reclamó que las operaciones quedaran documentadas formalmente.

“Toda institución debe manejarse por mail”, sostuvo durante la entrevista, al remarcar la importancia de contar con registros escritos de las decisiones y comunicaciones institucionales.

Reclamos por balances y documentación

Otro de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con su incorporación como revisora de cuentas titular de la Unión de Rugby de San Luis.

La dirigente relató que tomó conocimiento de esa designación durante una reunión de presidentes de clubes y que posteriormente solicitó el estatuto, el acta de designación y la documentación que acreditara formalmente su función.

Según manifestó, esos documentos no le fueron entregados inicialmente y decidió realizar gestiones por sus propios medios para confirmar su designación.

Una vez que comenzó a interiorizarse en la documentación contable, afirmó que recibió balances acompañados por extractos bancarios, pero consideró que necesitaba además facturas, tickets y comprobantes que permitieran respaldar los movimientos registrados.

También cuestionó que se le solicitara firmar un balance correspondiente al 2023, ya que, según explicó, ese período no correspondía a su gestión.

“Yo no puedo firmar un balance en donde yo no estaba asumiendo”, señaló.

El conflicto por la habilitación de jugadores

En medio de estos reclamos, la presidenta de Mercedes Rugby sostuvo que la situación terminó afectando la habilitación de jugadores.

De acuerdo con su relato, el club había manifestado su voluntad de cumplir con las obligaciones económicas correspondientes, pero solicitaba previamente contar con una cuenta bancaria oficial y documentación respaldatoria.

La dirigente interpretó que la demora en las habilitaciones podía estar vinculada con sus reclamos institucionales, aunque aclaró que se trata de su apreciación sobre lo ocurrido.

Un reclamo ante la UAR

La entrevistada también recordó que, a comienzos de año, había presentado una consulta o reclamo ante la UAR.

Según explicó, desde el organismo nacional le comunicaron que la Unión de Rugby de San Luis había informado que Mercedes Rugby se encontraba en una situación institucional que impedía reconocerla formalmente, en el contexto del proceso de cambio de autoridades del club.

La dirigente aseguró que posteriormente remitió la documentación correspondiente para acreditar la nueva situación institucional.

En ese marco, relató que recibió una advertencia relacionada con sus contactos con la UAR. Según su testimonio, una persona le habría manifestado que si continuaba comunicándose con el organismo nacional, “hay cosas que se te van a complicar”.

La frase fue interpretada por la dirigente como una amenaza y se convirtió en uno de los puntos más sensibles de sus declaraciones.

Una reunión presencial que genera expectativa

Otro de los temas mencionados durante la entrevista fue una reunión prevista para el día siguiente en Merlo, a la que fueron convocados representantes de los clubes.

La dirigente cuestionó que la convocatoria hubiera sido comunicada con poca anticipación y sostuvo que algunos de los temas previstos deberían abordarse mediante una asamblea extraordinaria, de acuerdo con los mecanismos institucionales correspondientes.

El conflicto, por ahora, continúa abierto y podría sumar nuevos capítulos a partir de la reunión anunciada.

Desde Mercedes Rugby plantean la necesidad de contar con mayor transparencia, documentación respaldatoria y canales formales de comunicación dentro de la estructura del rugby provincial.