Running Club 360 corre por Malvinas: convocan a una carrera homenaje con distancias de 8K y 4K

En el marco de las actividades conmemorativas por los héroes de Malvinas, Running Club 360 realizará en Villa Mercedes una carrera especial el próximo 11 de abril, con el objetivo de rendir homenaje a quienes combatieron en el conflicto del Atlántico Sur.

La iniciativa propone una jornada que trasciende lo deportivo y apunta a fortalecer la memoria colectiva a través de la participación comunitaria. Bajo el lema de recordar y honrar, la convocatoria invita a los vecinos a sumarse con prendas de la Selección Argentina o con los colores celeste y blanco, en una muestra de identidad y reconocimiento.

El evento contará con dos modalidades pensadas para distintos niveles de participación. Por un lado, se desarrollará una prueba de 8 kilómetros competitiva, mientras que también habrá una alternativa de 4 kilómetros en formato corre-caminata, abierta a todo público.

En la distancia principal de 8K, todos los participantes recibirán medalla finisher y habrá premiación general del primero al tercer puesto, además de distinciones por categorías de edad que abarcan desde los 12 años hasta mayores de 65.

En tanto, la modalidad 4K también entregará medallas a todos los corredores y reconocerá hasta el décimo puesto en las clasificaciones generales femenina y masculina, promoviendo la inclusión de quienes deseen participar sin carácter competitivo.

Desde Running Club 360 destacaron que los cupos serán limitados y que el evento estará abierto a todas las agrupaciones deportivas de la ciudad y la región, en una jornada que combinará actividad física, emoción y memoria histórica.

La propuesta se enmarca en el permanente reconocimiento a los excombatientes y caídos en la Guerra de Malvinas, un hecho que marcó profundamente la historia argentina y que cada año convoca a distintas expresiones de homenaje en todo el país.

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