San Luis desplegará 850 efectivos para el operativo de seguridad por River vs Ciudad Bolívar en La Pedrera

VILLA MERCEDES (San Luis). El Gobierno de San Luis confirmó que destinará 850 efectivos al operativo de seguridad por el partido entre River Plate y Club Ciudad de Bolívar, correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se disputará este martes 17 de febrero desde las 22:00 en el Estadio Único del Parque La Pedrera, que volverá a ser escenario de un evento deportivo de alcance nacional.

Operativo integral en toda la provincia

La Policía de San Luis, en coordinación con fuerzas de seguridad nacionales, implementará un dispositivo que comenzará en la madrugada del martes con controles en puestos limítrofes y rutas provinciales.

El despliegue incluirá acompañamiento a los colectivos que trasladen hinchas de ambos equipos, custodia de los planteles y cobertura en inmediaciones del estadio y zonas estratégicas de la ciudad.

Según lo informado, los colectivos de la parcialidad de River Plate serán concentrados en el sector de Los Espejos de Agua, en el predio de El Lago. En tanto, los simpatizantes del Club Ciudad de Bolívar serán recibidos en el Club Pringles de Justo Daract.

Accesos diferenciados y apertura de puertas

Las puertas del estadio abrirán a las 18:00, cuatro horas antes del inicio del encuentro.

La hinchada “millonaria” ocupará la Popular Sur, la Platea Oeste y la Platea Este, con ingreso por el sector de la Ruta Costanera Sur y la avenida Santana Alcaraz.

Por su parte, los simpatizantes del conjunto bonaerense accederán por el sector del hospital de La Pedrera y la avenida Santana Alcaraz, para ubicarse en la Platea Norte.

Venta de entradas y restricciones

La venta presencial para hinchas de River Plate se realizará el domingo 15 y lunes 16 de febrero, de 10:00 a 17:00, en el Estadio Juan Gilberto Funes de La Punta y en el Estadio Único del Parque La Pedrera de Villa Mercedes.

En tanto, los seguidores del Club Ciudad de Bolívar podrán adquirir sus entradas el lunes 16 de febrero, de 9:00 a 17:00, en el Complejo José Domeño, ubicado en San Carlos de Bolívar, provincia de Buenos Aires.

Desde la organización recordaron que no se permitirá el ingreso de palos de banderas, cinturones, desodorantes, botellas, encendedores, termos, equipos de mate ni elementos contundentes o punzocortantes que puedan generar riesgos.

Con este operativo, la provincia informó que busca garantizar el normal desarrollo del evento y reforzar la seguridad en uno de los encuentros más convocantes del calendario deportivo nacional.