San Luis se subió al podio en los Juegos Suramericanos: bronce para Tomás Moyano y triunfo de “Puly” Villegas

San Luis tuvo una jornada destacada en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Tomás Moyano conquistó la medalla de bronce con el equipo argentino de ciclismo y Alfredo “Puly” Villegas inició con un triunfo su participación en pelota vasca.

El primer podio puntano llegó en el Invencible Velódromo de Rafaela, donde Moyano integró el conjunto nacional que enfrentó a Venezuela en la definición por el tercer puesto de la persecución masculina.

El equipo argentino estuvo conformado por Tomás Moyano, Marcos Méndez, Santiago Gruñeiro, Agustín Ferrari y Rubén Ramos. En la carrera decisiva, la formación albiceleste logró remontar la diferencia y alcanzó al conjunto venezolano antes de completar los 4.000 metros reglamentarios, resultado que aseguró la medalla de bronce.

La presea dorada quedó en manos de Chile, que superó a Colombia en la final de la especialidad. De esta manera, Moyano aportó la primera medalla para los representantes de San Luis en la competencia continental. El Chorrillero

“Puly” Villegas comenzó con una victoria

En pelota vasca, el experimentado Alfredo “Puly” Villegas también tuvo un comienzo positivo. El deportista puntano venció a su representante de Uruguay y dio el primer paso en la búsqueda de una nueva medalla con la Selección Argentina.

Villegas deberá continuar la fase clasificatoria frente a rivales de Perú, Chile y Bolivia. Su objetivo es conseguir uno de los lugares en la definición por las medallas, programada para el jueves 24 de septiembre.

El puntano llega a Santa Fe como una de las principales figuras argentinas de la especialidad. Su trayectoria incluye títulos mundiales y la medalla de oro obtenida en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, además de numerosas actuaciones internacionales con la camiseta nacional.

Una delegación puntana con diez representantes

La provincia cuenta con diez deportistas dentro de la delegación argentina. Además de Moyano y Villegas, participan Camila Schaffer, en gimnasia rítmica; Lucas Villegas, Tomás Villegas y Bruno De Genaro, en atletismo; Valentina Aguado y Valentín Sternik, en escalada deportiva; Pablo Mínguez, en handball; e Ignacio Piotto, en pádel.

Los Juegos reúnen a más de 4.000 atletas de 15 países y tienen una importancia adicional: varias disciplinas otorgan plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y puntos para el proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.