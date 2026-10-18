San Luis será sede de los Martín Fierro Federal y tendrá dos nominaciones

La ceremonia se realizará el 31 de octubre en Potrero de los Funes. Emiliano Pascuarelli y el programa infantil “Chicos en el aire” representarán a la provincia.

San Luis será sede de una nueva edición de los premios Martín Fierro Federal y contará con dos nominaciones provinciales. La ceremonia se realizará el 31 de octubre en la Caja de los Trebejos del Hotel Internacional de Potrero de los Funes.

Los galardones distinguen producciones y profesionales de la radio y la televisión del interior del país, con categorías que abarcan contenidos agropecuarios, culturales, periodísticos, deportivos, infantiles, ficciones y trabajos de conducción.

Las nominaciones de San Luis

Por la provincia, Emiliano Pascuarelli, director de San Luis+, fue nominado en el rubro labor de animación/conducción masculina por “+Noticias Central”, de San Luis Televisión.

Además, el programa infantil “Chicos en el aire”, del Instituto Santo Tomás de Aquino y emitido por San Luis+, competirá en la categoría infantil. La producción es dirigida por Eliana Altamirano.

La lista de nominados también incluye producciones y profesionales de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Misiones, Tucumán, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Salta y otras provincias.

La ceremonia y la trayectoria de los premios

La entrega se llevará a cabo en la Caja de los Trebejos, ubicada en el Hotel Internacional de Potrero de los Funes. La llegada del evento pondrá a San Luis en el centro de una de las principales distinciones para los medios de comunicación del interior.

Los premios fueron creados en 1959 por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). El reconocimiento a las producciones del interior comenzó en 1967 y, desde 1991, cuenta con una entrega propia.

Los Martín Fierro Federal buscan dar visibilidad nacional a contenidos, equipos y profesionales que desarrollan su actividad fuera de los principales centros de producción, como Buenos Aires.

La lista completa de nominados

Televisión

Agropecuario: “De nuestras manos a tu casa” (Catamarca Radio y Televisión, Catamarca); “Nuestro Agro Misiones” (Canal 12 Multimedios, Misiones); “Pasión por el vino” (Canal 7 Las Heras, Mendoza).

Culinario: “Cocinando con Megna” (Canal 3 Rosario, Televisión Litoral); “Con sabor a Santa Fe” (RTS Medios, Santa Fe); “Gente necesaria” (El Ocho TV, San Miguel de Tucumán).

Cultural educativo: “El Impenetrable TV” (Canal 9, Juan José Castelli, Chaco); “Glosa” (RTS, Radio y Televisión Santafesina, Recreo, Santa Fe); “Raíces rurales” (Multimedio Cooperativa Tío Pujio, Córdoba).

De servicios: “Adultos activos” (Canal 7, Bahía Blanca, Buenos Aires); “Ida y vuelta” (Canal C Argentina, Córdoba); “Integrándonos” (Telesol, San Juan); “Junto a ellas” (El Ocho TV, San Miguel de Tucumán, Tucumán).

Deportivo: “Clubes son amores” (RTS, Radio y Televisión Santafesina, Recreo, Santa Fe); “El podio” (Tele Imagen Codificada, Santiago del Estero); “Ella al extremo” (Multivisión Federal, Salta).

Documental: “Aconcagua, crónicas de la cumbre” (Canal 7, Las Heras, Mendoza); “Osvaldo Pons, luz y forma: arquitectura de vida” (El Doce, Córdoba); “Tras un manto de neblinas” (Canal 10, SRT UNC, Córdoba).

Entretenimientos: “Buscando… la voz del tango” (Canal 7, Bahía Blanca, Buenos Aires); “Dale vuelta a la página” (Canal 6, Posadas, Misiones); “Enredados” (Canal Angaú Play, Formosa).

Ficción: “Improbable” (Tele Imagen Codificada, Santiago del Estero); “Prosa entre dos santos” (Canal 9 RTR, Chamical, La Rioja); “Ranchera” (Canal 7, Las Heras, Mendoza).

Humorístico: “Capacci Indemait” (Telefe Rosario, Santa Fe); “Entre orcos, mandriles y ensobrados” (Enterate Play CCC Canal 17, San Miguel de Tucumán); “Humor al sillón” (Canal 12, Córdoba).

Infantil: “Cancheritos” (ElOnce, Paraná, Entre Ríos); “Chicos en el aire” (San Luis+, San Luis); “Loquitos por el fútbol” (Tele Imagen Codificada, Santiago del Estero).

Interés general: “De 12 a 14” (El Tres Rosario, Santa Fe); “Flavia te ve” (Canal C Argentina, Córdoba); “Stylo” (Somos Rosario, Santa Fe); “Tardes de remate” (Canal 7, Las Heras, Mendoza).

Labor de animación/conducción femenina: Carla Minetti (Vive TV, Rosario, Santa Fe); Gisella Campos (Noticiero 7 Edición Central, Canal 7, Las Heras, Mendoza); Celina Hernández (Espectacular Celina, Televisión Regional Rosario, Santa Fe).

Labor de animación/conducción masculina: Emiliano Pascuarelli (+Noticias Central, San Luis Televisión, San Luis); Franco Fatori (Raíces TV, Independencia, Mendoza); Marcos Palacio (Una mañana Glam, Canal 10, Catamarca); Sergio Robles (Hola Mendoza Extra y Ovación TV, Canal 7, Mendoza).

Labor periodística: Gabriela Albanesi (Tres poderes, Radio y Televisión Santafesina, Recreo, Santa Fe); José Leonardo Paredes (Canal 2, Caleta Olivia, Santa Cruz); Sergio Dimaría (Canal 7, Las Heras, Mendoza).

Musical: “Musicalizando Salta” (NeoxTV, Salta); “Rocksariazo TV” (Somos Rosario, Santa Fe); “Tango en la Bahía” (Canal 7, Bahía Blanca, Buenos Aires).

Noticiero: “Cada día” (El Tres Rosario, Santa Fe); “Córdoba Noticias” (Canal C Argentina, Córdoba); “Noticiero Siete Edición Central” (Canal 7, Las Heras, Mendoza).

Periodístico: “3 Poderes” (Canal C Argentina, Córdoba); “El avispero” (Enterate Play, San Miguel de Tucumán); “Séptimo día” (Canal 7, Las Heras, Mendoza).

Temas médicos: “Adaptados” (Canal C Argentina, Córdoba); “ADN Ahora: la discapacidad es noticia” (Somos MDQ, Mar del Plata, Buenos Aires); “Hablemos de inclusión” (Canal 19, Santa Rosa, La Pampa).

Radio

Agropecuario: “Agenda rural” (FM Sol, 25 de Mayo, Misiones); “Aires de INTA” (LU 20 Radio Chubut, Gaiman, Chubut); “El campo tiene la palabra” (FM Centro, La Paz, Entre Ríos).

Cultural educativo: “Calidad en vida” (Radio Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires); “El sonatorio” (FM Patagonia Andina, El Bolsón, Río Negro); “El teatro digital” (FM Master, Somos el Valle, Cipolletti, Río Negro).

De servicios: “Amo viajar” (La Brújula FM, Bahía Blanca, Buenos Aires); “Apaga la luz y verás” (FM Patagonia Andina, El Bolsón, Río Negro); “Sin trámite” (MDZ Radio FM, Mendoza).

Deportivo: “Juego de pasiones” (LT8 Radio Rosario, Santa Fe); “Pelota de trapo” (LRJ 885, 104.1 FM CUX, Río Cuarto, Córdoba); “Súper Deportivo Radio” (Radio Villa Trinidad, San Guillermo, Santa Fe).

Documental: “Angelelli, camino a los 50 años de martirio” (Multimedios Radio Centro, Chamical, La Rioja); “Capioví, el pueblo misionero más navideño del país” (FM Guadalupe y FM Acuario, Capioví, Misiones); “Pichuco, el alma del bandoneón” (Radio Continental Córdoba, Córdoba).

Entretenimientos: “Chory Club” (FM Brava 94.9, Las Heras, Mendoza); “Datos Random” (Ciudadanos News, Mendoza); “La tarde de WO” (Radio WO, Villa Carlos Paz, Córdoba); “Retrohits 80 x 90” (Play FM Córdoba, Córdoba).

Humorístico: “El 22” (Cadena Americana FM 98.3, Mendoza); “Humor compartido” (LT23, Radio San Genaro, Santa Fe); “Lo peor está por llegar” (AZM Radio, Puerto Madryn, Chubut).

Infantil: “Cuentapalabra” (Radio Universidad Nacional de Salta, Salta); “Figuritas” (FM Ecos, Ruiz de Montoya y Capioví, Misiones).

Informativo: “Central de noticias” (LT8 Radio Rosario, Santa Fe); “Enterate primero” (Enterate Play 90.5, San Miguel de Tucumán); “Informate con Romildo” (Cadena Los Ángeles, Juan José Castelli, Chaco); “Mitre informa primero” (Radio Mitre Rosario, Santa Fe).

Interés general: “Ahí vamos” (VorterixMDQ, Mar del Plata, Buenos Aires); “El primero de la mañana” (LT8 Radio Rosario, Santa Fe); “La tarde de la 100” (La 100 Rosario FM 90.5, Rosario, Santa Fe).

Labor de animación/conducción femenina: Claudia Araujo (Figuritas, FM Ecos, Ruiz de Montoya y Capioví, Misiones); Eleonora Giura (Vida laboral, FM Líder, Centenario, Neuquén); Gachy Santone (Una tarde perfecta, LT8 Radio Rosario, Santa Fe).

Labor de animación/conducción masculina: Chipi Merino (Enterate primero, Enterate Play 90.5, San Miguel de Tucumán); Diego Damián Peña (El 22, Back Radio, San Rafael, Mendoza); Javier Dellamaggiore (Hora Libre, Radio Nihuil, Mendoza).

Labor periodística: Agustina Fiadino (Gracias x el día, Radio Nihuil, Mendoza); Germán Dellamónica (Amanecer no es poco, LT9 Radio Santa Fe, Santa Fe); Pablo Molina (Servicio Informativo LV8 Radio Nacional Libertador, Mendoza).

Música clásica/ciudadana o tango: “El festival de las estrellas” (AM Libertad, Rosario, Santa Fe); “La hora de Astor” (Radio Mitre Mar del Plata, Buenos Aires); “Tango vivo” (Radio Continental, Córdoba).

Música folklórica: “El ovillo” (CUX FM 104.1, Río Cuarto, Córdoba); “Haciendo patria” (LRI 434 Radio Dolores, Buenos Aires); “Locos por la música” (Radio Nihuil, Mendoza).

Música pop/moderna/jazz: “Colección Vinilo” (Radio Ayer 98.1); “Costumbres argentinas” (Radio Metropolitana Rosario, Santa Fe); “Joven y gastado” (Radio Sonic, Capioví, Misiones).

Periodístico: “Gracias x el día” (Radio Nihuil, Mendoza); “After Office” (MDZ FM 105.5, Mendoza); “Enterate ahora” (Enterate Play 90.5, San Miguel de Tucumán).

Temas médicos: “Calidad en vida” (Radio Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires); “Aún es tiempo de crecer” (FM de la Isla, Río Negro); “La ciencia del sexo” (Radio Brisas, Mar del Plata, Buenos Aires).