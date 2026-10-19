San Luis: una conductora tenía 2,59 g/l de alcohol y chocó vehículos estacionados

La mujer y un hombre que golpeó a un policía fueron demorados en el barrio Juan Gilberto Funes. Ambos tienen 40 años.

Una mujer de 40 años fue demorada este lunes 19 de octubre al mediodía en la ciudad de San Luis, luego de ser señalada como la conductora de un automóvil que chocó contra vehículos estacionados. El alcotest arrojó 2,59 gramos de alcohol por litro de sangre. Durante el procedimiento, también demoraron a un hombre de la misma edad que agredió a un efectivo policial.

La intervención se inició cuando el Centro de Operaciones Policiales alertó sobre un supuesto accidente de tránsito en inmediaciones de las calles Virgen de Fátima y Caleta Olivia, en el barrio Juan Gilberto Funes.

Al llegar, los vecinos indicaron a los uniformados que una mujer al volante de un Renault 9 había colisionado contra otros vehículos estacionados en la vía pública y provocado distintos daños materiales.

Según informó la Policía, mientras los efectivos intentaban identificar y dialogar con la conductora, un hombre entorpeció el procedimiento, empujó y golpeó a uno de los uniformados. Con la colaboración de otros móviles, fue reducido e identificado.

Por su parte, a la mujer, señalada en las averiguaciones como quien conducía el Renault 9, le realizaron un alcotest que dio resultado positivo.

En el operativo intervino personal de la Sección Movilidad del Comando Radioeléctrico, con apoyo de la Sección Motorizada y del Grupo de Intervención Especial (GIE).

Ambas personas fueron trasladadas a la Comisaría Seccional 38ª, donde continuaron las actuaciones correspondientes.