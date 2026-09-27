Santa Fe despidió los Juegos Suramericanos 2026 con una fiesta multitudinaria

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegaron a su fin este sábado 26 de septiembre con una celebración multitudinaria en el Parque del Sur, en la capital provincial. El cierre reunió a las delegaciones deportivas y al público después de una competencia que se desarrolló en tres ciudades santafesinas.

La ceremonia incluyó el desfile de las delegaciones, el traspaso de banderas y un reconocimiento a los voluntarios que colaboraron en la organización. La jornada también contó con espectáculos musicales, mientras Rosario y Rafaela realizaron actividades de cierre.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó el lugar que ocupó Santa Fe durante el certamen y afirmó que la provincia «es la capital del deporte a nivel nacional».

Los Juegos comenzaron el 12 de septiembre con una ceremonia inaugural en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario. Durante dos semanas, más de 4.000 atletas de 15 países participaron en competencias distribuidas entre Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Además de la actividad deportiva, las tres sedes recibieron propuestas culturales y recreativas abiertas al público. Con la clausura, la provincia cerró una edición que también impulsó obras de infraestructura destinadas a seguir en uso después del evento.