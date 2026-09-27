Santa Fe despidió los Juegos Suramericanos 2026 con una fiesta multitudinaria

La ceremonia de clausura se realizó en el Parque del Sur, tras dos semanas de competencias en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

PorRedacción Villa Mercedes Info

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegaron a su fin este sábado 26 de septiembre con una celebración multitudinaria en el Parque del Sur, en la capital provincial. El cierre reunió a las delegaciones deportivas y al público después de una competencia que se desarrolló en tres ciudades santafesinas.

La ceremonia incluyó el desfile de las delegaciones, el traspaso de banderas y un reconocimiento a los voluntarios que colaboraron en la organización. La jornada también contó con espectáculos musicales, mientras Rosario y Rafaela realizaron actividades de cierre.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó el lugar que ocupó Santa Fe durante el certamen y afirmó que la provincia «es la capital del deporte a nivel nacional».

Los Juegos comenzaron el 12 de septiembre con una ceremonia inaugural en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario. Durante dos semanas, más de 4.000 atletas de 15 países participaron en competencias distribuidas entre Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Además de la actividad deportiva, las tres sedes recibieron propuestas culturales y recreativas abiertas al público. Con la clausura, la provincia cerró una edición que también impulsó obras de infraestructura destinadas a seguir en uso después del evento.

 

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