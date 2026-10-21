Scaloni acordó continuar como entrenador de la Selección argentina hasta 2028

El técnico llegó a un acuerdo con la AFA por dos años, con una renovación automática condicionada a que ambas partes estén de acuerdo y la proyección de extenderse hasta el Mundial 2030.

Scaloni acordó con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continuar como entrenador de la Selección argentina después de diciembre. El vínculo sería por dos años, hasta 2028, con una renovación automática sujeta a que ambas partes estén de acuerdo.

El entrenador se tomó un tiempo para reflexionar sobre su continuidad y luego se reunió con Claudio Tapia durante la fecha FIFA. Según la información publicada, las negociaciones avanzaron después de que se resolvieran detalles contractuales, especialmente los vinculados a la cuestión económica.

La proyección de la AFA es que Scaloni permanezca al frente del seleccionado hasta el Mundial de 2030, cuyo partido inaugural se jugará en Argentina. De concretarse, el técnico continuaría durante al menos diez años consecutivos, ya que asumió el cargo en 2018.

Hasta el momento, el único comunicado oficial de la AFA sobre el tema es el difundido cuando Scaloni y Tapia comenzaron las conversaciones. La información señala que el anuncio formal podría realizarse en los próximos días o durante la fecha FIFA prevista entre el 9 y el 17 de noviembre, cuando el entrenador estará en el país.

Los amistosos de la Selección argentina en noviembre

La Selección argentina cerrará el año con dos partidos amistosos. El viernes 13 se enfrentará con Uruguay en la Bombonera, con horario todavía a definir, mientras que el 17 jugará ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Para esos encuentros, Scaloni no podrá contar con Leandro Paredes ni con Nahuel Molina, ambos sancionados por la FIFA por los incidentes posteriores a la final del Mundial 2026. Paredes recibió una suspensión de diez fechas y todavía debe cumplir siete; Molina fue sancionado por siete partidos y le restan cuatro.

Además, está en duda la presencia de Lautaro Martínez. El delantero del Inter sufrió un desgarro y, de acuerdo con la información disponible, sería baja para la próxima fecha FIFA.