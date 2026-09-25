Scaloni y Tapia abren conversaciones por la continuidad del DT en la Selección argentina

Lionel Scaloni manifestó que tiene ganas de continuar al frente de la Selección argentina y anticipó que conversará con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por ahora, no hay una renovación acordada.

El director técnico habló este jueves durante la concentración del seleccionado en Ezeiza. Allí explicó que su continuidad requiere una conversación con Tapia sobre distintos aspectos del próximo ciclo, aunque no precisó cuáles serán las condiciones ni cuándo se concretará la reunión.

La definición cobra relevancia porque el vínculo de Scaloni vence a fines de 2026. Tras la final del último Mundial, el entrenador había planteado dudas sobre su futuro y se tomó un tiempo para evaluar cómo seguir.

Al frente de la Selección desde 2018, Scaloni condujo al equipo a los títulos de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022, la Finalissima 2022 y la Copa América 2024. Mientras se resuelve su situación contractual, continúa trabajando con el plantel para los próximos amistosos.