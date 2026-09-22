Selección Argentina: reprogramaron la venta de entradas para Burkina Faso y Benín y estos son los precios por sector

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la reprogramación de la venta de entradas para los dos últimos amistosos de la Selección argentina como local: ante Burkina Faso, el 3 de octubre, y frente a Benín, el 6 de octubre, ambos en el Estadio Monumental.

La comercialización, que originalmente estaba prevista para este martes 22 de septiembre, comenzará finalmente el jueves 24 de septiembre a las 18, a través de la plataforma habilitada para la venta de localidades. La modificación fue comunicada por la AFA durante la jornada.

Cuánto cuestan las entradas para el Monumental

Los precios establecidos para los dos encuentros son los mismos y varían de acuerdo con el sector del estadio:

Sector Precio Popular $90.000 Menor a Popular (3 a 10 años) $29.000 Platea Alta Sívori y Centenario $180.000 Platea Media Sívori y Centenario $320.000 Platea Alta San Martín y Belgrano $320.000 Platea Baja San Martín y Belgrano $450.000 Platea Media San Martín y Belgrano $480.000

De esta manera, la localidad más económica para mayores será la Popular, con un valor de $90.000, mientras que las ubicaciones más costosas serán las plateas medias de San Martín y Belgrano, que alcanzan los $480.000.

Cuándo juega Argentina ante Burkina Faso y Benín

La Selección argentina enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Monumental.

Tres días después, el martes 6 de octubre, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a jugar en Núñez frente a Benín.

Este último encuentro tendrá además un significado especial, ya que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en territorio nacional, luego de más de dos décadas con la camiseta albiceleste. Messi fue convocado para participar de ese partido.

Cómo será la venta

La venta de las entradas para los dos partidos del Monumental se realizará de manera online y está prevista para comenzar el jueves 24 de septiembre a las 18.

La modificación de la fecha fue confirmada por la AFA pocas horas antes del inicio que estaba previsto originalmente para este martes.