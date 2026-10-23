Siete estudiantes de San Luis clasificaron al Certamen Nacional de la Olimpiada Matemática

Los alumnos representarán a la provincia en la competencia que se realizará del 15 al 19 de noviembre en La Falda, Córdoba.

Siete estudiantes de distintas instituciones educativas de San Luis clasificaron al Certamen Nacional 2026 de la Olimpíada Matemática Argentina (OMA), luego de superar la instancia regional. La competencia se desarrollará del 15 al 19 de noviembre en La Falda, Córdoba.

Los alumnos representarán a la provincia en dos niveles y compartirán la experiencia con participantes de distintos puntos del país. El certamen propone resolver problemas, buscar estrategias y enfrentar nuevos desafíos vinculados con la matemática.

Quiénes son los representantes de San Luis

En el Nivel 1 participarán Stefano Adaro y Antonio Puebla, del Instituto ‘San Vicente’, y Piero Borsotti, del Instituto ‘Monseñor Orzali’.

En el Nivel 2 competirán Agustín Escudero Liendo y Santiago Pacheco Berardi, del Centro Educativo ‘Causay’; Joaquim Lucero, del Instituto ‘San Vicente’; y Jeremías Savanco Trento, del Instituto Privado ‘San Marino’.

El reconocimiento al proceso

Desde la Secretaría Regional de la Fundación Olimpíada Matemática Argentina (FOMA) – San Luis destacaron el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia de los clasificados.

También reconocieron a todos los estudiantes que participaron del Certamen Regional, además del acompañamiento de las familias, los docentes y los equipos directivos durante el proceso.

La clasificación fue presentada como un reconocimiento al desempeño alcanzado y como una oportunidad para continuar aprendiendo, desarrollar nuevas estrategias y disfrutar de la matemática como un espacio de desafío y encuentro.