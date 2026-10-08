Superclásico: Boca y River jugarán el 1 de noviembre por el Torneo Clausura

El Superclásico entre Boca y River ya tiene fecha y horario confirmados: se jugará el domingo 1 de noviembre a las 15 en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura del fútbol argentino.

La confirmación fue realizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mientras que la Liga Profesional también oficializó el calendario correspondiente a las fechas 13 y 14.

El encuentro se disputará en la penúltima jornada de la fase de grupos. Según el contexto planteado por la organización, ambos equipos podrían llegar con aspiraciones vinculadas con la clasificación a las copas internacionales o con la pelea por la cima de la tabla anual.

El calendario previo de Boca y River

Antes del Superclásico, Boca enfrentará a Talleres el viernes 16 de octubre a las 21.30, por la fecha 13. En la jornada siguiente, visitará a Independiente el domingo 25 de octubre a las 17.

River, en tanto, jugará ante Belgrano el domingo 18 de octubre a las 20.15, por la fecha 13, y recibirá a Racing el domingo 25 a las 19.15, por la fecha 14.

La fecha 15 del Torneo Clausura

La jornada comenzará el viernes 30 de octubre y se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre. El partido entre Boca y River será el principal atractivo del domingo 1, aunque ese día también se jugarán Newell’s-Unión, Belgrano-Barracas Central y Lanús-Gimnasia de Mendoza.