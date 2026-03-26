Superclásico confirmado: River vs Boca ya tiene fecha

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó oficialmente la programación de dos de los partidos más importantes del calendario: el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, y el clásico de Avellaneda entreIndependiente y Racing Club.

Superclásico en el Monumental

El encuentro entre River y Boca, considerado el partido más trascendente del fútbol argentino, se disputará el domingo 19 de abril a las 17:00 en el estadio Estadio Monumental, en el marco de la decimoquinta fecha del torneo.

El Superclásico genera expectativa a nivel nacional e internacional, no solo por la histórica rivalidad entre ambos clubes, sino también por su impacto deportivo en la definición del campeonato.

Clásico de Avellaneda con fecha definida

Por su parte, el duelo entre Independiente y Racing se jugará el sábado 4 de abril a las 17:30 en el estadio Libertadores de América, correspondiente a la decimotercera fecha.

El clásico de Avellaneda es uno de los enfrentamientos más tradicionales del país y suele ser determinante en el ánimo de ambos equipos de cara al tramo final del torneo.

Expectativa por fechas clave

Con estas confirmaciones, la LPF comienza a delinear un calendario cargado de partidos decisivos que pueden influir directamente en la pelea por el título. Tanto el Superclásico como el clásico de Avellaneda concentran la atención de hinchas, medios y protagonistas.

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