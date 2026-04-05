Temporal en Tucumán: hallaron a una pareja sin vida dentro de un auto y ya son tres los fallecidos

Un violento temporal azota a la provincia de Tucumán y dejó un saldo trágico de tres personas fallecidas en menos de 24 horas, entre ellas un menor de edad y una pareja que fue hallada sin vida dentro de un vehículo.

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas, que en algunas zonas superaron los 200 milímetros, generaron inundaciones, calles anegadas y situaciones de alto riesgo en distintos sectores de la provincia.

Uno de los episodios más conmocionantes ocurrió cuando la Policía de Tucumán confirmó el hallazgo sin vida de Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32), quienes se desplazaban en automóvil tras asistir a una fiesta y no lograron regresar a su domicilio.

El vehículo fue encontrado en el barrio Nueva Italia, en cercanías del club SMATA y a unos 400 metros de la Ruta Nacional 9, en una zona afectada por el desborde de un canal de desagüe. Según las primeras informaciones, el auto habría sido arrastrado por la fuerza del agua.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo y el grupo especial CERO, mientras se aguardan las pericias judiciales para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Horas antes, otro trágico episodio había elevado la preocupación en la provincia: un niño de 12 años falleció electrocutado en la calle Jujuy al 2800, mientras jugaba en una zona anegada por el agua acumulada tras las lluvias.

El fenómeno meteorológico se produjo por el ingreso de un frente frío acompañado de tormentas intensas, lo que generó precipitaciones extraordinarias en un corto período de tiempo, afectando especialmente a sectores urbanos con dificultades de drenaje.

Las autoridades provinciales mantienen operativos de asistencia y recomiendan extremar las precauciones, evitar circular por zonas inundadas y mantenerse informados a través de canales oficiales.