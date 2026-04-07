Tensión por loteos en Villa Mercedes: vecinos fueron recibidos por el Municipio y se abre una nueva instancia

Vecinos de Villa Mercedes que denuncian irregularidades en la venta de terrenos sin servicios fueron recibidos este lunes por autoridades de la Municipalidad, en un nuevo capítulo del conflicto que lleva más de seis años sin resolución. El encuentro marca un giro en el caso, ya que, según los propios damnificados, por primera vez obtuvieron respuestas concretas desde el ámbito institucional.

La reunión se llevó a cabo con la participación del secretario de Gobierno, autoridades del área de Catastro y un representante legal del municipio. Allí, los vecinos expusieron en detalle la situación vinculada al loteo comercializado por el abogado Vicente Cuesta, que derivó en múltiples denuncias por presunto incumplimiento.

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Un nuevo panorama tras la reunión

Uno de los damnificados, identificado como Mario, calificó el encuentro como “positivo” y aseguró que permitió clarificar aspectos clave del conflicto.

Según explicó, desde Catastro se confirmó que el titular original de gran parte de los terrenos pertenece a la familia Cadelago, mientras que Cuesta tendría derechos sobre una parte del loteo y cesiones sobre el resto, lo que genera una situación jurídica compleja.

“Nos seguimos sintiendo estafados, pero ahora tenemos otra mirada y herramientas para avanzar”, sostuvo el vecino tras la reunión.

Irregularidades y denuncias sin avances

Durante el encuentro también se abordó el estado de las presentaciones judiciales realizadas en los últimos años. Los vecinos denunciaron que muchas de las causas iniciadas no avanzaron o directamente no fueron registradas, lo que generó preocupación.

“Nos decían que tomaban las denuncias, pero no quedó nada asentado. No existen expedientes”, afirmó Mario, al tiempo que calificó la situación como “más grave” de lo que imaginaban.

En este sentido, desde el área legal del municipio indicaron cuál sería la vía correcta para canalizar los reclamos, lo que abre una nueva etapa en el conflicto.

Más de un centenar de familias afectadas

El caso involucra a más de 100 familias, que adquirieron terrenos con la promesa de contar con servicios básicos como luz, agua y apertura de calles en un plazo de nueve meses, algo que —según denuncian— nunca se concretó.

El loteo se encuentra en la zona noroeste de la ciudad, y forma parte de un emprendimiento de gran extensión, lo que amplifica el impacto social del conflicto.

Expectativa por avances judiciales

Tras la reunión, los damnificados anticiparon que iniciarán nuevas acciones legales con el asesoramiento correspondiente, con el objetivo de obtener respuestas concretas.

“Esto recién empieza. Se van a empezar a destapar situaciones y veremos hasta dónde llega”, advirtió uno de los vecinos, en referencia a posibles responsabilidades más amplias en el caso.

Mientras tanto, el reclamo continúa y crece la expectativa por una resolución que permita regularizar la situación de los terrenos o recuperar el dinero invertido.

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